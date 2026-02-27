Goal.com
مباشر
الدوري الإيطالي
team-logoكريمونيزي
جيوفاني زيني
team-logoميلان
أحمد جمال

ما القنوات الناقلة لمباراة كريمونيسي وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب جيوفاني زيني لاستقبال مباراة مهمة تجمع كريمونيسي وميلان ضمن الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026.

يمتلك الروسونيري 54 نقطة، بعد الهزيمة أمام بارما بهدف دون رد في اللقاء السابق ضمن السيري آ، ليتسع الفارق بين الديافولو وإنتر المتصدر إلى 10 نقاط كاملة.

ويسعى ميلان لتصحيح المسار وإيجاد حل لفقدان النقاط، قبل أن ينتهي الأمل في اللحاق باللقب الإيطالي الأغلى، وبالتأكيد لن يفرط في نقاط المباراة القادمة، في ظل المنافسة الشرسة على الصدارة مع النيراتزوري.

على الجانب الآخر يحتل كريمونيسي المركز الـ17 برصيد 24 نقطة، ويطمح في الابتعاد قدر الامكان عن مراكز الهبوط ومحاولة الوصول لنتائج إيجابية تساعده للارتقاء بمركزه في البطولة.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة كريمونيسي وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة كريمونيسي وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة كريمونيسي وميلان في الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو الأحد 1 مارس 2026، على استاد جيوفاني زيني.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الثانية والنصف عصراً بتوقيت السعودية، الثالثة والنصف عصراً بتوقيت الإمارات.

crest
الدوري الإيطالي - الدوري الإيطالي
جيوفاني زيني

ما القنوات الناقلة لمباراة كريمونيسي وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة كريمونيسي وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

القنوات الناقلةالمعلق
stc tv-

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة كريمونيسي وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة كريمونيسي وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة كريمونيسي وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026

التشكيلات المحتملة كريمونيزي ضد ميلان

كريمونيزيHome team crest

3-5-2

التشكيل

3-5-2

Home team crestميلان
1
إميل أوديرو
5
سيباستيانو لوبيرتو
24
فيليبو تيراتشيانو
55
F. Folino
7
أليسيو زيربين
29
يوسف مالح
3
جيوسيبي بيتزيلا
27
جاري فاندبوت
2
مورتن تورسبي
99
أنتونيو سانابريا
90
فيدريكو بونازولا
16
مايك ماينان
5
كوني دي وينتر
23
فيكايو توموري
33
دافيد بارتيساغي
14
لوكا مودريتش
12
أدريان رابيو
4
صامويل ريتشي
56
أليكسيس ساليمايكيرس
2
بيرفس إستوبينان
11
كريستيان بوليسيتش
10
رافائيل لياو

3-5-2

ميلانAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • دافيدي نيكولا

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • ماسيميليانو أليجري

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج كريمونيسي وميلان في المباريات الأخيرة

كريمونيسي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
1/8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
1/5

ميلان
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
7/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ مواجهات كريمونيسي وميلان الأخيرة

كريمونيسي

آخر 3 مباريات

ميلان

1

انتصار

2

تعادلان

0

انتصار

3

الأهداف المسجلة

2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/3
سجل كلا الفريقين
2/3

ترتيب كريمونيسي وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026

