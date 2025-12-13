تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logoكريستال بالاس
سيلهَرست بارك
team-logoمانشستر سيتي
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة كريستال بالاس ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت?

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة كريستال بالاس ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يتزين ملعب سيلهرست بارك، لاستقبال مباراة قوية في الدوري الإنجليزي ستجمع بين كريستال بالاس ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من موسم 2025-2026.

مانشستر سيتي يدخل المباراة في ظل رغبته بمواصلة تضييق الخناق في الصدارة على آرسنال، في ظل احتلال السيتي الوصافة بفارق نقطتين عن آرسنال.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة كريستال بالاس ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة كريستال بالاس ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

موعد مباراة كريستال بالاس ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025-2026، هو الأحد 14 ديسمبر 2025، على ملعب سيلهرست بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الخامسة مساء بتوقيت السعودية، السادسة بتوقيت الإمارات.

crest
الدوري الإنجليزي الممتاز - الدوري الإنجليزي الممتاز
سيلهَرست بارك

ما القنوات الناقلة لمباراة كريستال بالاس ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإنجليزي بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة كريستال بالاس ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق عامر الخوذيري.

القنوات الناقلةالتعليق
beIN SPORTS 1عامر الخوذيري
TOD TV

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة كريستال بالاس ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة كريستال بالاس ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة كريستال بالاس ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025-2026

التشكيلات المحتملة كريستال بالاس ضد مانشستر سيتي

كريستال بالاسHome team crest

3-4-2-1

التشكيل

4-1-4-1

Home team crestمان سيتي
1
دين هندرسون
6
مارك جويهي
5
ماكسينس لاكروا
26
كريس ريتشاردز
7
إسماعيلا سار
17
ناثانيال كلاين
20
ادم وارتون
10
يريمي بينو
3
تيريك ميتشل
18
دايتشي كامادا
14
جان فيليب ماتيتا
25
جيانلويجي دوناروما
24
جوسكو جفارديول
33
نيكو أوريلي
27
ماتيوس نونيز
3
روبن دياش
11
جيريمي دوكو
20
بيرناردو سيلفا
47
فيل فودين
10
ريان شرقي
14
نيكو غونزاليس
9
إرلينج هالاند

4-1-4-1

مان سيتيAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • أوليفر جلاسنر

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • بيب جوارديولا

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج كريستال بالاس ومانشستر سيتي في المباريات الأخيرة

بالاس
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
8/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5

مان سيتي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
13/9
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ مواجهات كريستال بالاس ومانشستر سيتي الأخيرة

بالاس

آخر 5 مباريات

مان سيتي

1

انتصار

2

تعادلان

2

انتصاران

9

الأهداف المسجلة

13
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
4/5

ترتيب كريستال بالاس ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025-2026

0