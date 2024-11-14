ما القنوات الناقلة لمباراة كاب فيردي ومصر في تصفيات كأس إفريقيا 2025؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة كاب فيردي ومصر في تصفيات كأس إفريقيا 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت..

يستضيف منتخب كاب فيردي، نظيره المصري، في ملعب كاب فيردي الوطني ضمن مباريات الجولة الخامسة من تصفيات كأس إفريقيا 2025.

يدخل رجال المدرب حسام حسن المباراة وعينهم على تحقيق الفوز من أجل إرسال رسالة للقارة بأن الفراعنة عازمون على الحصول على كأس إفريقيا.

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد كاب فيردي في الجولة الخامسة من تصفيات كأس إفريقيا 2025..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد مباراة كاب فيردي ومصر في تصفيات كأس إفريقيا 2025 ؟

موعد مباراة كاب فيردي ومصر في تصفيات كأس إفريقيا 2025 هو يوم الجمعة 15 نوفمبر 2024، على ملعب كاب فيردي الوطني.

ما القنوات الناقلة لمباراة كاب فيردي ومصر في تصفيات كأس إفريقيا 2025 ؟

تذاع مباريات تصفيات كأس إفريقيا 2025 عبر قنوات بي إن سبورتس .

كيف تشاهد مباراة كاب فيردي ومصر في تصفيات كأس إفريقيا 2025 عبر الإنترنت؟

هواة البث المباشر يمكنهم فعل ذلك عبر تطبيق TOD.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.