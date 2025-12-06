ما القنوات الناقلة لمباراة قطر وتونس في كأس العرب 2025؟ وكيف تشاهدها مجانًا عبر الإنترنت؟

يتزين ملعب البيت، لاستضافة مباراة هامة تجمع بين منتخبي قطر وتونس في الجولة الثالثة من مجموعات كأس العرب 2025-2026.

المنتخب القطري يسعى للوصول للنقطة الرابعة بعد التعادل مع سوريا والخسارة من فلسطين، ويطمح التونسيون للأمر نفسه بعد التعادل مع فلسطين وقبلها الخسارة من سوريا.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة قطر وتونس في كأس العرب 2025، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة قطر وتونس في كأس العرب 2025؟

موعد مباراة قطر وتونس في كأس العرب 2025، هو الأحد 7 ديسمبر 2025، على ملعب البيت.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة مساء بتوقيت السعودية وقطر، التاسعة بتوقيت الإمارات، السادسة بتوقيت تونس.

ما القنوات الناقلة لمباراة قطر وتونس في كأس العرب 2025؟

تنقل مباريات كأس العرب للمنتخبات 2025 عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية، وذلك عبر قناتي beIN SPORTS HD و beIN Xtra 1، وأكدت المجموعة أن البطولة مذاعة على قنواتها بالمجان بشكل كامل دون أي اشتراك.

كما تذاع أيضًا مباريات بطولة كأس العرب 2025 عبر قنوات الكاس القطرية، دبي الرياضية، أبو ظبي الرياضية، والكويت الرياضية بصورة مفتوحة للجمهور العربي.

كيف تشاهد مباراة قطر وتونس في كأس العرب 2025 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة قطر وتونس في كأس العرب 2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر موقع "يوتيوب" من خلال القناة الرسمية لشبكة "بي إن سبورتس"

كما يمكن متابعة البث المباشر مجانًا دون اشتراك عبر تطبيق stc tv.

تاريخ مواجهات قطر وتونس الأخيرة

نتائج قطر وتونس في المباريات الأخيرة

ترتيب قطر وتونس في كأس العرب 2025