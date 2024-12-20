ما القنوات الناقلة لمباراة قطر والإمارات في كأس الخليج العربي 26 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة قطر والإمارات في كأس الخليج العربي 26 وكيفية المشاهدة عبر الإنترنت

تنطلق نسخة جديدة من كأس الخليج العربي باستضافة الكويت خليجي 26 في مناسبة منتظرة من كل المنتخبات والجماهير الخليجية والعربية بشكل عام.

يستقبل ستاد جابر مبارك الحمد الصباح، قمة من قمم الكرة العربية، والتي ستجمع بين قطر والإمارات، ضمن مواجهات الجولة الأولى من كأس الخليج العربي 26.

ويشارك المنتخب الإماراتي، مع نظيره القطري، بالمجموعة الأولى من المسابقة والتي تضم أيضًا منتخب عمان، بالإضافة إلى المنتخب الكويتي، منظم النسخة الحالية من المسابقة.

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وفي السطور التالية من موقع جول، نستعرض معًا القنوات الناقلة لمباراة قطر والإمارات في خليجي 26 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما موعد مباراة قطر والإمارات في خليجي 26؟

موعد مباراة قطر والإمارات في خليجي 26 هو يوم السبت 21 ديسمبر 2024 على ملعب جابر مبارك الحمد الصباح.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، الحادية عشرة بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة قطر والإمارات في خليجي 26؟

تذاع مباراة مباراة قطر والإمارات في خليجي 26 عبر قنوات الكاس القطرية، الكويت الرياضية، أبو ظبي الرياضية، وSSC.

كيف تشاهد مباراة قطر والإمارات في خليجي 26 عبر الإنترنت؟

يمكن متابعة مباريات كأس الخليج العربي 26 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد" أو متابعة تطبيق "شوووف" أو البث المباشر لقنوات الكويت الرياضية وتطبيق STC وSTARZPLAY.