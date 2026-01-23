تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
الدوري الإسباني
team-logoفياريال
إستاديو إل مادريغال
team-logoريال مدريد
شاهد من أي مكان في العالم عبر
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة فياريال وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة فياريال وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل ريال مدريد ضيفًا على حساب فياريال، في مباراة هامة ضمن مواجهات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني 2025-2026، والتي تجمع بينهما على ملعب لا سيراميكا.

يدخل ريال مدريد، المباراة وكله رغبة في الفوز كي يواصل منافسته مع برشلونة على لقب الدوري الإسباني بعد أن تقلص الفارق بينهما في الجولة الماضية لنقطة واحدة.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة فياريال وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة فياريال وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026؟

موعد مباراة فياريال وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026، هو يوم السبت 24 يناير 2026، على ملعب لا سيراميكا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية، تمام منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

الدوري الإسباني
فياريال crest
فياريال
فياريال
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد
crest
الدوري الإسباني - الدوري الإسباني
إستاديو إل مادريغال

ما القنوات الناقلة لمباراة فياريال وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإسباني بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة فياريال وريال مدريد في الدوري الإسباني، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق علي محمد علي.

القنوات الناقلةالتعليق
beIN SPORTS 1علي محمد علي
TOD TV

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة فياريال وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة فياريال وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

التشكيل المتوقع لمباراة فياريال وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026

التشكيلات المحتملة فياريال ضد ريال مدريد

فياريالHome team crest

4-4-2

التشكيل

4-2-3-1

Home team crestريال مدريد
1
لويز جونيور
8
خوان فويث
26
باو نافارو
12
ريناتو فيغا
23
سيرجي كاردونا
20
ألبرتو موليرو
18
بابي جاي
10
دانييل باريخو
17
تاجون بوشانان
9
جيورج ميكوتادزي
7
جيرارد مورينو
1
تيبو كورتوا
18
ألفارو كاريراس
24
دين هويسين
8
فيديريكو فالفيردي
17
راؤول اسينسيو
6
إدواردو كامافينجا
15
أردا جولر
7
فينيسيوس جونيور
30
فرانكو ماستانتونو
5
جود بيلينجهام
10
كيليان مبابي

4-2-3-1

ريال مدريدAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • مارسيلينو جارسيا

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • ألفارو أربيلوا

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج فياريال وريال مدريد في المباريات الأخيرة

فياريال
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
7/8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ريال مدريد
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
14/8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
4/5

تاريخ مواجهات فياريال وريال مدريد الأخيرة

فياريال

آخر 5 مباريات

ريال مدريد

0

انتصار

1

تعادل

4

انتصارات

7

الأهداف المسجلة

15
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
4/5

ترتيب فياريال وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026

إعلان
0