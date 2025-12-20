ما القنوات الناقلة لمباراة فياريال وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف فياريال فريق برشلونة ضمن الجولة السابعة عشرة من الدوري الإسباني موسم 2025-2026.

مباراة قوية لحساب الدوري الإسباني في ظل الموقع المتقدم الذي يحتله كلا الفريقين، برشلونة هو المتصدر وفياريال صاحب المركز الثالث.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة فياريال وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة فياريال وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026؟

موعد مباراة فياريال وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026، هو الأحد 21 ديسمبر 2025، على ملعب لا سيراميكا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السادسة والربع مساء بتوقيت السعودية، السابعة والربع بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة فياريال وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026؟

تمتلك شبكة قنوات beIN Sports حقوق بث مباريات الدوري الإسباني 2025-2026، ومن المنتظر أن تقوم بإذاعة مباراة فياريال وبرشلونة في الدوري الإسباني عبر شاشتها، وبالتحديد على قناة beIN Sports 2، وبتعليق أحمد البلوشي.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة فياريال وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة فياريال وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة فياريال وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026

نتائج فياريال وبرشلونة في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات فياريال وبرشلونة الأخيرة