ما القنوات الناقلة لمباراة سوريا وقطر في كأس العرب 2025؟ وكيف تشاهدها مجانًا عبر الإنترنت؟

يتزين استاد خليفة الدولي، لاستضافة مباراة هامة تجمع بين سوريا وقطر في الجولة الثانية من مجموعات كأس العرب 2025.

المنتخب السوري بدأ البطولة بأفضل شكل ممكن وذلك بالانتصار بهدف نظيف على تونس ليؤكد رغبته في مفاجأة الجميع خلال البطولة.

أما البلد المنظم، قطر، فقد سقط في فخ المنتخب الفلسطيني وخسر بهدف نظيف في الجولة الأولى، لذلك لا بديل له عن الفوز أمام نسور قاسيون لترك الاحتمالات مفتوحة أمام تأهله إلى الدور القادم.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة سوريا وقطر في كأس العرب 2025، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة سوريا وقطر في كأس العرب 2025؟

موعد مباراة سوريا وقطر في كأس العرب 2025، هو الخميس 4 ديسمبر 2025، على استاد خليفة الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة مساءً بتوقيت السعودية وسوريا وقطر.

ما القنوات الناقلة لمباراة سوريا وقطر في كأس العرب 2025؟

تنقل مباريات كأس العرب للمنتخبات 2025 عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية، وذلك عبر قناتي beIN SPORTS HD و beIN Xtra 1، وأكدت المجموعة أن البطولة مذاعة على قنواتها بالمجان بشكل كامل دون أي اشتراك.

كما ستذاع أيضًا مباريات بطولة كأس العرب 2025 عبر قنوات الكاس القطرية، دبي الرياضية، أبو ظبي الرياضية، والكويت الرياضية بصورة مفتوحة للجمهور العربي.

كيف تشاهد مباراة سوريا وقطر في كأس العرب 2025 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة سوريا وقطر في كأس العرب 2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر موقع "يوتيوب" من خلال القناة الرسمية لشبكة "بي إن سبورتس"

كما يمكن متابعة البث المباشر مجانًا دون اشتراك عبر تطبيق stc tv.

تاريخ مواجهات سوريا وقطر الأخيرة

نتائج سوريا وقطر في المباريات الأخيرة

ترتيب سوريا وقطر في كأس العرب 2025