ما القنوات الناقلة لمباراة فلامنجو وبايرن ميونخ في دور الـ 16 من كأس العالم للأندية 2025؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة فلامنجو وبايرن ميونخ في دور الـ 16 من كأس العالم للأندية 2025 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب هارد روك، لاستقبال مباراة قوية تجمع بين فلامنجو وبايرن ميونخ، ضمن مباريات دور الـ 16 من كأس العالم للأندية 2025.

فلامنجو تصدر مجموعته أمام تشيلسي والترجي ولوس أنجلوس، بينما حل بايرن ميونخ وصيفًا في المجموعة التي ضمت بنفيكا وبوكا جونيورز وأوكلاند سيتي.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة فلامنجو وبايرن ميونخ في كأس العالم للأندية 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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ما موعد مباراة فلامنجو وبايرن ميونخ في كأس العالم للأندية 2025؟

موعد مباراة فلامنجو وبايرن ميونخ في كأس العالم للأندية 2025، هو يوم الأحد 29 يونيو 2025، على ملعب هارد روك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة فلامنجو وبايرن ميونخ في كأس العالم للأندية 2025؟

تذاع مباريات كأس العالم للأندية 2025 بشكل أساسي عبر شبكة DAZN .

كيف تشاهد مباراة فلامنجو وبايرن ميونخ في كأس العالم للأندية 2025 عبر الإنترنت؟

شبكة DAZN تمتلك الحقوق للبطولة عبر الإنترنت، ويمكن مشاهد البث المباشر لمباراة فلامنجو وبايرن ميونخ في كأس العالم للأندية 2025 من خلالها.

المباراة فلامنجو - بايرن ميونخ التاريخ الأحد 29 يونيو 2025 موعد المباراة 23:00 مصر والسعودية الملعب هارد روك

القنوات الناقلة التعليق DAZN حماد العنزي

كأس العالم للأندية - التصفيات النهائية Hard Rock Stadium

الإصابات والغائبون في مباراة فلامنجو وبايرن ميونخ في كأس العالم للأندية 2025

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نتائج فلامنجو وبايرن ميونخ في المباريات الأخيرة