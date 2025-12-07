ما القنوات الناقلة لمباراة عمان وجزر القمر في كأس العرب 2025؟ وكيف تشاهدها مجانًا عبر الإنترنت؟

يتزين استاد 974، لاستضافة مباراة هامة تجمع بين منتخبي عمان وجزر القمر في الجولة الثالثة من مجموعات كأس العرب 2025-2026.

المنتخب العُماني يملك فرصه ضئيلة للتأهل للدور القادم، خاصة بعد تحقيقه لنقطة وحيدة من أول جولتين، وتنحصر آماله للعبور عبر الفوز في لقاء جزر القمر وخسارة منتخب المغرب من المنتخب السعودي، ليتعادل في عدد النقاط مع المنتخب المغربي ويتم الاحتكام إلى فارق الأهداف، الذي بالمناسبة هو لمصلحة أسود الأطلس حتى الآن، وبفارق 3 أهداف.

على الجانب الأخر، تعرض منتخب جزر القمر لهزيمتين متتاليتين أمام المنتخبين السعودي والمغربي، ولذا فهو ودع البطولة رسمياً، وقد تكون المباراة فرصة جيدة فقط لتجربة بعض اللاعبين والاستعداد لبطولة كأس الأمم الإفريقية القادمة.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة عمان وجزر القمر في كأس العرب 2025، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة عمان وجزر القمر في كأس العرب 2025؟

موعد مباراة عمان وجزر القمر في كأس العرب 2025، هو الإثنين 8 ديسمبر 2025، على ملعب 974.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة بتوقيت الإمارات وعمان.

ما القنوات الناقلة لمباراة عمان وجزر القمر في كأس العرب 2025؟

تنقل مباريات كأس العرب للمنتخبات 2025 عبر عدد من القنوات، لكن يمكن متابعة البث المباشر لمواجهة عمان وجزر القمر عبر تطبيق stc tv.

كل ما تحتاجه هو تحميل التطبيق والاستمتاع بمشاهدة المباراة المرتقبة.

كيف تشاهد مباراة عمان وجزر القمر في كأس العرب 2025 عبر الإنترنت؟

تطبيق stc tv يتيح لك مشاهدة مباراة عمان وجزر القمر بشكل مجاني ودون اشتراك خاص.

القنوات الناقلة المعلق stc tv عمر الطنيجي

تاريخ مواجهات عمان وجزر القمر الأخيرة

نتائج عمان وجزر القمر في المباريات الأخيرة

ترتيب عمان وجزر القمر في كأس العرب 2025