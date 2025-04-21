تعرف على القنوات الناقلة لمباراة ضمك والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستقبل ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، مباراة هامة وقوية تجمع بين ضمك والنصر لحساب مواجهات الجولة 29 من دوري روشن السعودي 2024-2025 في مواجهة نارية.

الفريقان يدخلان المباراة بأهداف متباينة، بين سعي العالمي للمواصلة في طريقه للمنافسة على اللقب الصعب، ورغبة ضمك في الخروج بنتيجة إيجابية لمواصلة الوجود في المناطق الدافئة من الجدول.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ضمك والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

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ما موعد مباراة ضمك والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة ضمك والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو الثلاثاء 22 أبريل 2025 على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 19:05 بتوقيت السعودية، 18:05 بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة ضمك والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تُنقل مباراة ضمك والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر مجموعة قنوات SSC SPORTS.

وسوف يقوم محمد حسين بالتعليق على المباراة على قناة SSC SPORT HD 1 .

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كيف تشاهد مباراة ضمك والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".