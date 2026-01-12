تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
دوري روشن السعودي
team-logoضمك
team-logoالاتحاد
بلال محمد

ما القنوات الناقلة لمباراة ضمك والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة ضمك والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت..

يستضيف ضمك، نظيره الاتحاد، في مواجهة قوية ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشرة من دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز.

الاتحاد يدخل المباراة وعينه على مواصلة التقدم في الجدول والحفاظ على أي فرصة للمنافسة على لقب دوري يحمله ولكنه يبتعد عن الحفاظ عليه.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ضمك والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة ضمك والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد ضمك في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الثلاثاء 13 يناير 2026، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

دوري روشن السعودي
ضمك crest
ضمك
ضمك
الاتحاد crest
الاتحاد
الاتحاد
crest
دوري روشن السعودي - دوري روشن السعودي

ما القنوات الناقلة لمباراة ضمك والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلةالتعليق
ثمانيةراشد الدوسري

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة ضمك والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمرعرب سات
التردد11919
الاستقطابأفقي (H)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4
القمرنايل سات
التردد12360
الاستقطابعمودي (V)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ضمك والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة ضمك والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون   ..من هنا

التشكيل المتوقع لمباراة ضمك والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026

التشكيلات المحتملة ضمك ضد الاتحاد

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • أرماندو إيفانجيليستا

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • سيرجيو كونسيساو

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج ضمك والاتحاد في المباريات الأخيرة

ضمك
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
2/7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
1/5

الاتحاد
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
11/1
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
1/5

تاريخ المواجهات بين ضمك والاتحاد في المباريات الخمس الأخيرة

ضمك

آخر 5 مباريات

الاتحاد

2

انتصاران

0

تعادل

3

انتصارات

6

الأهداف المسجلة

10
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ترتيب ضمك والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026

