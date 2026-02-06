Goal.com
مباشر
دوري أبطال إفريقيا
team-logoشبيبة القبائل
team-logoالأهلي
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة شبيبة القبائل والأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة شبيبة القبائل والأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستضيف شبيبة القبائل الجزائري نظيره الأهلي المصري في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2025-2026 على ملعب حسين أيت أحمد. 

الأهلي صاحب المركز الأول في المجموعة يسعى لتأكيد صدارته لكنه سيحل ضيفًا على متذيل المجموعة الراغب بدوره في تحسين مركزه.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة شبيبة القبائل والأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة شبيبة القبائل والأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2025-2026؟

موعد مباراة شبيبة القبائل والأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2025-2026، هو السبت 7 فبراير 2026، على ملعب حسين أيت أحمد.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت السعودية، الحادية عشرة بتوقيت الإمارات.

crest
دوري أبطال إفريقيا - مجموعة ب

ما القنوات الناقلة لمباراة شبيبة القبائل والأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات دوري أبطال أفريقيا بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة شبيبة القبائل والأهلي في دوري أبطال أفريقيا، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 2.

القنوات الناقلة
beIN SPORTS 2
TOD TV

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة شبيبة القبائل والأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة شبيبة القبائل والأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة شبيبة القبائل والأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2025-2026

التشكيلات المحتملة شبيبة القبائل ضد الأهلي

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • جوزيف زينبوير

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • يس ثوروب

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج شبيبة القبائل والأهلي في المباريات الأخيرة

شبيبة القبائل
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
3/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
0/5
سجل كلا الفريقين
2/5

الأهلي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
8/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
4/5

تاريخ مواجهات شبيبة القبائل والأهلي في المباريات الأخيرة

شبيبة القبائل

آخر 3 مباريات

الأهلي

1

انتصار

1

تعادل

1

انتصار

3

الأهداف المسجلة

5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/3
سجل كلا الفريقين
2/3
