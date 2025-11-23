تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
الدوري الأمريكي
team-logoسينسيناتي
TQL Stadium
team-logoإنتر ميامي
شاهد مباريات إنتر ميامي في الدوري الأمريكي
مصعب صلاح

ما القنوات الناقلة لمباراة سينسيناتي وإنتر ميامي في ربع نهائي الدوري الأمريكي 2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة سينسيناتي وإنتر ميامي في ربع نهائي الدوري الأمريكي 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يحل إنتر ميامي ضيفًا على سينسيناتي، صباح الإثنين بملعب تي كيو إل، في ربع نهائي الدوري الأمريكي 2025.

إنتر ميامي وصل إلى هذا الدور للمرة الأولى في تاريخه، ويهدف لإقصاء صاحب الأرض والاستمرار حتى الوصول للمباراة النهائية وحصد اللقب الأول في تاريخه.

في السطور التالية، نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة سينسيناتي وإنتر ميامي في ربع نهائي الدوري الأمريكي 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

موعد مباراة سينسيناتي وإنتر ميامي في ربع نهائي الدوري الأمريكي 2025 والقنوات الناقلة

ما موعد مباراة سينسيناتي وإنتر ميامي في ربع نهائي الدوري الأمريكي 2025؟

موعد مباراة سينسيناتي وإنتر ميامي في ربع نهائي الدوري الأمريكي 2025، هو صباح الإثنين 24 نوفمبر 2025، على ملعب تي كيو إل.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الواحدة صباحًا توقيت السعودية، الثانية صباحًا بتوقيت الإمارات.


crest
الدوري الأمريكي - التصفيات النهائية
TQL Stadium

ما القنوات الناقلة لمباراة سينسيناتي وإنتر ميامي في ربع نهائي الدوري الأمريكي 2025؟

لا توجد قناة عربية ناقلة للمباراة الهامة في الدوري الأمريكي، ولكن يمكن متابعة البث المباشر للبطولة عبر الإنترنت.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة سينسيناتي وإنتر ميامي في ربع نهائي الدوري الأمريكي 2025 عبر الإنترنت؟

يمكن متابعة جميع مباريات فريق إنتر ميامي في الدوري الأمريكي، عن طريق الاشتراك في تطبيق "Apple TV" والذي يتيح لك متابعة المباريات على أجهزتك المختلفة.

شاهد مباريات إنتر ميامي عبر Apple TVاشترك الآن!

نتائج سينسيناتي وإنتر ميامي في المباريات الأخيرة

سينسيناتي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
7/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
1/5

إنتر ميامي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
17/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ مواجهات سينسيناتي وإنتر ميامي في الخمس مباريات الأخيرة

سينسيناتي

آخر 5 مباريات

إنتر ميامي

3

انتصارات

1

تعادل

1

انتصار

10

الأهداف المسجلة

3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
1/5

ترتيب سينسيناتي وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2025

إعلان
0