الدوري الإسباني
team-logoسيلتا فيجو
بالايدوس
team-logoريال مدريد
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة سيلتا فيجو وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة سيلتا فيجو وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف سيلتا فيجو نظيره ريال مدريد في الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني 2025-2026 على ملعب بالايدوس. 

ريال مدريد يريد مواصلة الإيمان بحظوظه في المنافسة على لقب الدوري الإسباني الذي يحتل فيه الوصافة بفارق 4 نقاط عن برشلونة.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة سيلتا فيجو وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة سيلتا فيجو وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026؟

موعد مباراة سيلتا فيجو وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026، هو يوم الجمعة 6 مارس 2026، على ملعب بالايدوس.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشرة مساء بتوقيت السعودية، تمام منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة سيلتا فيجو وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإسباني بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة سيلتا فيجو وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 2.

القنوات الناقلة
beIN SPORTS 2
TOD TV

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة سيلتا فيجو وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة سيلتا فيجو وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة سيلتا فيجو وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026

التشكيلات المحتملة سيلتا فيجو ضد ريال مدريد

سيلتا فيجوHome team crest

3-4-3

التشكيل

4-2-3-1

Home team crestريال مدريد
13
يونوت رادو
32
خافي رودريغيز
4
جوزيف أودو
24
كارلوس دومينغيز
3
أوسكار مينجويزا
5
سيرجيو كاريرا
6
ايلايش موريبا
16
ميغيل رومان
8
فير لوبيز
9
فيران جوتغلا
23
هوغو الفاريز
1
تيبو كورتوا
22
أنطونيو روديجر
12
ترينت ألكسندر أرنولد
23
فيرلان ميندي
20
فيران جارسيا
8
فيديريكو فالفيردي
45
T. Pitarch
15
أردا جولر
14
أوريلين تشواميني
7
فينيسيوس جونيور
16
غونزالو غارسيا

4-2-3-1

ريال مدريدAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • كلاوديو خيرالديز

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • ألفارو أربيلوا

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج سيلتا فيجو وريال مدريد في المباريات الأخيرة

سيلتا فيجو
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
9/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ريال مدريد
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
8/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ مواجهات سيلتا فيجو وريال مدريد الأخيرة

سيلتا فيجو

آخر 5 مباريات

ريال مدريد

1

انتصار

0

تعادل

4

انتصارات

5

الأهداف المسجلة

12
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
2/5

ترتيب سيلتا فيجو وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026

