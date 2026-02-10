ما القنوات الناقلة لمباراة سندرلاند وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يطمح ليفربول للعبور من عقبة سندرلاند ومصالحة جماهيره بعد الخسارة المثيرة أمام مانشستر سيتي 2-1 في الجولة الماضية.

الريدز باتوا يحتلون المركز السادس في الدوري الإنجليزي ويريدون تحسين موقعهم في جدول الترتيب.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة سندرلاند وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة سندرلاند وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

موعد مباراة سندرلاند وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026 هو يوم الأربعاء الموافق 11 فبراير 2026 على ملعب النور.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة والربع مساء السعودية، الثانية عشرة والربع بتوقيت الإمارات.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الدوري الإنجليزي الممتاز ملعب النور

ما القنوات الناقلة لمباراة سندرلاند وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإنجليزي بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة سندرلاند وليفربول في الدوري الإنجليزي، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة سندرلاند وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة سندرلاند وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة سندرلاند وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026

نتائج سندرلاند وليفربول في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات سندرلاند وليفربول الأخيرة

ترتيب سندرلاند وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026