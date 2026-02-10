Goal.com
مباشر
الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logoسندرلاند
ملعب النور
team-logoليفربول
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة سندرلاند وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة سندرلاند وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يطمح ليفربول للعبور من عقبة سندرلاند ومصالحة جماهيره بعد الخسارة المثيرة أمام مانشستر سيتي 2-1 في الجولة الماضية.

الريدز باتوا يحتلون المركز السادس في الدوري الإنجليزي ويريدون تحسين موقعهم في جدول الترتيب.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة سندرلاند وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة سندرلاند وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

موعد مباراة سندرلاند وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026 هو يوم الأربعاء الموافق 11 فبراير 2026 على ملعب النور.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة والربع مساء السعودية، الثانية عشرة والربع بتوقيت الإمارات.

الدوري الإنجليزي الممتاز
سندرلاند crest
سندرلاند
سندرلاند
ليفربول crest
ليفربول
ليفربول
crest
الدوري الإنجليزي الممتاز - الدوري الإنجليزي الممتاز
ملعب النور

ما القنوات الناقلة لمباراة سندرلاند وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإنجليزي بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة سندرلاند وليفربول في الدوري الإنجليزي، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1.

القنوات الناقلةالتعليق
beIN SPORTS 1حسن العيدروس
TOD TV

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة سندرلاند وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة سندرلاند وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة سندرلاند وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026

التشكيلات المحتملة سندرلاند ضد ليفربول

سندرلاندHome team crest

4-2-3-1

التشكيل

4-2-3-1

Home team crestليفربول
22
روبين روفس
20
نوردي موكيلي
17
رينيلدو ماندافا
5
D. Ballard
15
عمر الدريتي
28
إنزو لو في
7
شمس الدين طالبي
19
حبيب ديارا
32
T. Hume
27
نواه صاديقي
9
بريان بروبي
1
أليسون بيكر
5
إبراهيما كوناتي
6
ميلوس كيركيز
4
فيرجيل فان ديك
17
كورتيس جونز
7
فلوريان فيرتس
18
كودي جاكبو
10
أليكسيس ماك اليستير
11
محمد صلاح
38
ريان جرافينبيرش
22
هوجو إيكيتيكي

4-2-3-1

ليفربولAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • ريجيس لو بريس

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • آرني سلوت

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج سندرلاند وليفربول في المباريات الأخيرة

سندرلاند
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
7/8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ليفربول
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
16/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ مواجهات سندرلاند وليفربول الأخيرة

سندرلاند

آخر 5 مباريات

ليفربول

0

انتصار

3

تعادلات

2

انتصاران

5

الأهداف المسجلة

8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ترتيب سندرلاند وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026

0