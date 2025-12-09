تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
دوري أبطال أوروبا
team-logoريال مدريد
إستاديو سانتياغو بيرنابو
team-logoمانشستر سيتي
شاهد من أي مكان في العالم عبر
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يتزين ملعب سانتياجو برنابيو، لاستضافة مباراة هامة وقوية تجمع بين ريال مدريد ومانشستر سيتي، في الجولة السادسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

مانشستر سيتي يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة، بعد سلسلة النتائج الجيدة التي يحققها مؤخرًا على الصعيد المحلي، بينما قاريًا سيعمل على مصالحة الجماهير بعد الخسارة الأخيرة من باير ليفركوزن، في الجولة الماضية.

على الجانب الآخر يعاني ريال مدريد مؤخرًا في الدوري الإسباني وفجرت الخسارة الأخيرة من سيلتا فيجو موجة من الجدل بين أروقة النادي الملكي تهدد مستقبل المدرب تشابي ألونسو مع الملكي بالفعل.

ويأتي ريال مدريد، في المركز الخامس من ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا ومعه 12 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن المتصدر آرسنال، بينما يحتل مانشستر سيتي، المركز التاسع بعدما جمع عشر نقاط.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي، في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا 2025-2026، هو الأربعاء 10 ديسمبر 2025، على ملعب سانتياجو برنابيو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الحادية عشر مساءًا بتوقيت السعودية، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

crest
دوري أبطال أوروبا - دوري أبطال أوروبا
إستاديو سانتياغو بيرنابو

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات دوري أبطال أوروبا بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في الجولة السادسة، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق حفيظ دراجي.

القنوات الناقلةالتعليق
beIN SPORTS 1حفيظ دراجي
TOD TV

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2025-2026

التشكيلات المحتملة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

ريال مدريدHome team crest

4-4-2

التشكيل

4-1-4-1

Home team crestمان سيتي
1
تيبو كورتوا
22
أنطونيو روديجر
8
فيديريكو فالفيردي
17
راؤول اسينسيو
18
ألفارو كاريراس
14
أوريلين تشواميني
5
جود بيلينجهام
15
أردا جولر
21
إبراهيم دياز
10
كيليان مبابي
7
فينيسيوس جونيور
25
جيانلويجي دوناروما
3
روبن دياش
27
ماتيوس نونيز
33
نيكو أوريلي
24
جوسكو جفارديول
47
فيل فودين
20
بيرناردو سيلفا
4
تيجاني ريجنديرز
11
جيريمي دوكو
14
نيكو غونزاليس
9
إرلينج هالاند

4-1-4-1

مان سيتيAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • تشابي ألونسو

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • بيب جوارديولا

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج ريال مدريد ومانشستر سيتي في المباريات الأخيرة

ريال مدريد
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
10/8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

مان سيتي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
12/10
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ مواجهات ريال مدريد ومانشستر سيتي الأخيرة

ريال مدريد

آخر 5 مباريات

مان سيتي

3

انتصارات

1

تعادل

1

انتصار

9

الأهداف المسجلة

10
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ترتيب ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2025-2026

إعلان
0