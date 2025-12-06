ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يتزين ملعب سانتياجو برنابيو، لاستضافة مباراة هامة تجمع ريال مدريد وسيلتا فيجو في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني 2025-2026.

تطمح كتيبة الملكي، للتشبث بمواصلة المنافسة على الصدارة التي فقدوها قبل جولتين لصالح برشلونة، ويريدون البناء على الفوز الهام الذي تحقق أمام أتلتيك بيلباو في الجولة الماضية على ملعب سان ماميس.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني 2025-2026؟

موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني 2025-2026، هو الأحد 7 ديسمبر 2025، على ملعب سانتياجو برنابيو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الحادية عشرة مساء بتوقيت السعودية، تمام منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

الدوري الإسباني - الدوري الإسباني إستاديو سانتياغو بيرنابو

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإسباني بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق علي محمد علي.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

