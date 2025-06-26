ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وريد بول سالزبورج في كأس العالم للأندية 2025؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وريد بول سالزبورج في كأس العالم للأندية 2025 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب لينكون فاينانشال فيلد، لاستقبال مباراة قوية تجمع بين ريال مدريد وريد بول سالزبورج، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مجموعات كأس العالم للأندية 2025.

مباراة هامة حساب الجولة الثالثة من كأس العالم للأنديه ستجمع كلا من ريال مدريد وريد بول سالزبورج، في ظل أن حسابات التأهل في هذه المجموعه مفتوحة على كل الاحتمالات.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وريد بول سالزبورج في كأس العالم للأندية 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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ما موعد مباراة ريال مدريد وريد بول سالزبورج في كأس العالم للأندية 2025؟

موعد مباراة ريال مدريد وريد بول سالزبورج في كأس العالم للأندية 2025، هو يوم الجمعة 27 يونيو 2025، على ملعب لينكون فاينانشال فيلد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة صباحًا بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وريد بول سالزبورج في كأس العالم للأندية 2025؟

تذاع مباريات كأس العالم للأندية 2025 بشكل أساسي عبر شبكة DAZN وتنقل مباراة ريال مدريد وريد بول سالزبورج على شاهد.

كيف تشاهد مباراة ريال مدريد وريد بول سالزبورج في كأس العالم للأندية 2025 عبر الإنترنت؟

شبكة DAZN تمتلك الحقوق للبطولة عبر الإنترنت، ويمكن مشاهد البث المباشر لمباراة ريال مدريد وريد بول سالزبورج في كأس العالم للأندية 2025 من خلالها.

المباراة ريال مدريد - ريد بول سالزبورج التاريخ الجمعة 27 يونيو 2025 موعد المباراة 04:00 مصر والسعودية الملعب لينكون فاينانشال فيلد

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كأس العالم للأندية - المجموعة H Lincoln Financial Field

الإصابات والغائبون في مباراة ريال مدريد وريد بول سالزبورج في كأس العالم للأندية 2025

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نتائج ريال مدريد وريد بول سالزبورج في المباريات الأخيرة

ترتيب مجموعة ريال مدريد وريد بول سالزبورج في كأس العالم للأندية 2025