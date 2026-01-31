ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ورايو فاييكانو في الدوري الإسباني 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب سانتياجو برنابيو مواجهة مرتقبة تجمع ريال مدريد ورايو فاييكانو، مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني لموسم 2025-2026.

يدخل ريال مدريد المباراة بشعار الفوز ولا شيء آخر لتجنب أي مفاجآت تؤثر على وضعيته في المنافسة على صدارة ترتيب الدوري الإسباني.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ورايو فاييكانو في الدوري الإسباني 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة ريال مدريد ورايو فاييكانو في الدوري الإسباني 2025-2026؟

موعد مباراة ريال مدريد ورايو فاييكانو في الدوري الإسباني 2025-2026 هو يوم الأحد الموافق 1 فبراير 2026 على ملعب سانتياجو برنابيو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت السعودية، الخامسة بتوقيت الإمارات.

الدوري الإسباني - الدوري الإسباني إستاديو سانتياغو بيرنابو

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ورايو فاييكانو في الدوري الإسباني 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإسباني بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة ريال مدريد ورايو فاييكانو في الدوري الإسباني، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 3.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ريال مدريد ورايو فاييكانو في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فاييكانو في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد ورايو فاييكانو في الدوري الإسباني 2025-2026

نتائج ريال مدريد ورايو فاييكانو في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات ريال مدريد ورايو فاييكانو الأخيرة

ترتيب ريال مدريد ورايو فاييكانو في الدوري الإسباني 2025-2026