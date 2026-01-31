Goal.com
مباشر
الدوري الإسباني
team-logoريال مدريد
إستاديو سانتياغو بيرنابو
team-logoرايو فاليكانو
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ورايو فاييكانو في الدوري الإسباني 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ورايو فاييكانو في الدوري الإسباني 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يحتضن ملعب سانتياجو برنابيو مواجهة مرتقبة تجمع ريال مدريد ورايو فاييكانو، مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني لموسم 2025-2026.

يدخل ريال مدريد المباراة بشعار الفوز ولا شيء آخر لتجنب أي مفاجآت تؤثر على وضعيته في المنافسة على صدارة ترتيب الدوري الإسباني.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ورايو فاييكانو في الدوري الإسباني 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة ريال مدريد ورايو فاييكانو في الدوري الإسباني 2025-2026؟

موعد مباراة ريال مدريد ورايو فاييكانو في الدوري الإسباني 2025-2026 هو يوم الأحد الموافق 1 فبراير 2026 على ملعب سانتياجو برنابيو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت السعودية، الخامسة بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ورايو فاييكانو في الدوري الإسباني 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإسباني بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة ريال مدريد ورايو فاييكانو في الدوري الإسباني، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 3.

القنوات الناقلةالتعليق
beIN SPORTS 3حسن العيدروس
TOD TV

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ريال مدريد ورايو فاييكانو في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فاييكانو في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد ورايو فاييكانو في الدوري الإسباني 2025-2026

التشكيلات المحتملة ريال مدريد ضد رايو فاليكانو

ريال مدريدHome team crest

4-1-2-3

التشكيل

4-3-3

Home team crestفاييكانو
1
تيبو كورتوا
17
راؤول اسينسيو
18
ألفارو كاريراس
8
فيديريكو فالفيردي
24
دين هويسين
15
أردا جولر
5
جود بيلينجهام
14
أوريلين تشواميني
10
كيليان مبابي
11
رودريجو جوس
7
فينيسيوس جونيور
13
أوجوستو باتالا
32
نوبيل ميندي
2
أندري راتيو
3
بيب تشافاريا
24
فلوريان ليجويني
4
بيدرو دياز
7
إسحاق بالازون
6
باتي سيس
12
إلياس أخوماش
18
الفارو غارسيا
19
خورخي دي فروتوس

4-3-3

فاييكانوAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • ألفارو أربيلوا

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • إنيغو بيريز

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج ريال مدريد ورايو فاييكانو في المباريات الأخيرة

ريال مدريد
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
14/8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

فاييكانو
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
6/10
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ مواجهات ريال مدريد ورايو فاييكانو الأخيرة

ريال مدريد

آخر 5 مباريات

فاييكانو

1

انتصار

4

تعادلات

0

انتصار

6

الأهداف المسجلة

5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ترتيب ريال مدريد ورايو فاييكانو في الدوري الإسباني 2025-2026

0