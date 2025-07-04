ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبورسيا دورتموند في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يتزين ملعب ميت لايف، لاستقبال مباراة قوية ومثيرة تجمع بين ريال مدريد وبورسيا دورتموند في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025.
وكان ريال مدريد قد وصل إلى ربع النهائي بعد إقصاء يوفنتوس، بينما أقصى بوروسيا دورتموند فريق مونتيري المكسيكي.
في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبورسيا دورتموند في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟
ما موعد مباراة ريال مدريد وبورسيا دورتموند في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025؟
موعد مباراة ريال مدريد وبورسيا دورتموند في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025، هو يوم السبت 5 يوليو 2025، على ملعب ميت لايف.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.
ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبورسيا دورتموند في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025؟
تذاع مباريات كأس العالم للأندية 2025 بشكل أساسي عبر شبكة DAZN.
كيف تشاهد مباراة ريال مدريد وبورسيا دورتموند في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025 عبر الإنترنت؟
شبكة DAZN تمتلك الحقوق للبطولة عبر الإنترنت، ويمكن مشاهد البث المباشر لمباراة ريال مدريد وبورسيا دورتموند في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025 من خلالها.
|المباراة
|ريال مدريد - بوروسيا دورتموند
|التاريخ
|السبت 5 يوليو 2025
|موعد المباراة
|23:00 السعودية ومصر
|الملعب
|ميت لايف
|القنوات الناقلة
|التعليق
|DAZN
|خالد الغول