ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني 2024-2025 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني 2024-2025 وكيفية المشاهدة عبر الإنترنت...

تتجه الأنظار إلى ملعب سانتياجو برنابيو، لمتابعة نسخة جديدة من الكلاسيكو، والتي ستجمع ريال مدريد، وبرشلونة ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني 2024-2025.

هذه المرة يأتي الكلاسيكو وسط منافسة قوية بين الفريقين في الدوري الإسباني، حيث يتصدر برشلونة جدول الترتيب ولا يفصله عن ريال مدريد سوى 3 نقاط يسعى رجال المدرب كارلو أنشيلوتي للتساوي مع برشلونة بالتخلص من ذلك الفارق بتحقيق الفوز.

وفي السطور التالية من موقع جول، نستعرض معًا القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني 2024-2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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ما موعد مباراة استقلال ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني 2024-2025؟

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني 2024-2025 هو يوم السبت 26 أكتوبر 2024، على ملعب سانتياجو برنابيو.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني 2024-2025؟

تنقتذاع مباريات الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة عبر قناة beIN Sports HD 1.

كيف تشاهد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني 2024-2025 عبر الإنترنت؟

يمكن متابعة مباريات الدوري الإسباني 2024-2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "TOD".