الدوري الإسباني
team-logoريال مدريد
إستاديو سانتياغو بيرنابو
team-logoإشبيلية
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستضيف ريال مدريد فريق إشبيلية ضمن الجولة السابعة عشرة من الدوري الإسباني موسم 2025-2026.

مباراة قوية لحساب الدوري الإسباني أيًا كان موقع الفريقين متباينًأ، ريال مدريد يحتل وصافة ترتيب الدوري الإسباني بينما يحتل إشبيلية المركز التاسع.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني 2025-2026؟

موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني 2025-2026، هو السبت 20 ديسمبر 2025، على ملعب ساننياجو برنابيو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الحادية عشرة مساء بتوقيت السعودية، تمام منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

crest
الدوري الإسباني - الدوري الإسباني
إستاديو سانتياغو بيرنابو

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني 2025-2026؟

تمتلك شبكة قنوات beIN Sports حقوق بث مباريات الدوري الإسباني 2025-2026، ومن المنتظر أن تقوم بإذاعة مباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني عبر شاشتها، وبالتحديد على قناة beIN Sports 2، وبتعليق عصام الشوالي.

القنوات الناقلةالتعليق
beIN SPORTS 2عصام الشوالي
TOD TV

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني 2025-2026

التشكيلات المحتملة ريال مدريد ضد إشبيلية

ريال مدريدHome team crest

4-4-2

التشكيل

5-3-2

Home team crestإشبيلية
1
تيبو كورتوا
20
فيران جارسيا
8
فيديريكو فالفيردي
17
راؤول اسينسيو
22
أنطونيو روديجر
5
جود بيلينجهام
15
أردا جولر
11
رودريجو جوس
14
أوريلين تشواميني
10
كيليان مبابي
7
فينيسيوس جونيور
1
اوديسياس فلاشوديموس
15
فابيو كاردوسو
36
Oso
2
خوسيه انخيل كارمونا
6
نيمانيا جوديل
32
أندريس لوبيز
19
باتيستا ميندي
20
جبريل سو
18
لوسيان أغومي
7
إسحاق روميرو بيرنال
14
جيرارد فرنانديز

5-3-2

إشبيليةAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • تشابي ألونسو

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • ماتياس ألمييدا

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج ريال مدريد وإشبيلية في المباريات الأخيرة

ريال مدريد
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
9/7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5

إشبيلية
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
7/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ مواجهات ريال مدريد وإشبيلية الأخيرة

ريال مدريد

آخر 5 مباريات

إشبيلية

4

انتصارات

1

تعادل

0

انتصار

10

الأهداف المسجلة

4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
3/5
