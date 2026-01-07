ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في السوبر الإسباني 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تتطلع أعين عشاق الكرة الإسبانية إلى ملعب الإنماء الذي يستضيف مباراة قوية لحساب السوبر الإسباني بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.

الفريق الملكي بقيادة مدربه تشابي ألونسو يدرك أنه لا هامش للخطأ في ظل رغبة الملكي في تحقيق لقب أول هذا الموسم مع مدربه الجديد بينما يطمح رجال دييجو سيميوني في استغلال غياب كيليان مبابي عن المباراة.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في السوبر الإسباني 2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في السوبر الإسباني 2026؟

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في السوبر الإسباني 2026، هو يوم الخميس 8 يناير 2026، على ملعب الإنماء.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة بتوقيت الإمارات.

السوبر الإسباني - Super Cup King Abdullah Sports City

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في السوبر الإسباني 2026؟

مباريات كأس السوبر الإسباني تذاع بشكل مجاني على تطبيق ثمانية، الناقل الحصري لدوري روشن السعودي.

كل ما عليك هو تحميل التطبيق، والتسجيل المجاني ومتابعة جميع مباريات السوبر الإسباني.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون ..من هنا

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في السوبر الإسباني 2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في السوبر الإسباني 2026 عبر الإنترنت.

أخبار ريال مدريد قبل مباراة أتلتيكو مدريد

في تحذير طبي لافت، شدّد الطبيب الإسباني بيدرو لويس ريبول على أن الفترة المقبلة ستشهد تعاملًا بالغ الحذر مع إصابة النجم الفرنسي، مؤكدًا أن الهدف الأساسي سيكون تجهيزه بأفضل صورة ممكنة للاستحقاقات الكبرى المقبلة، وعلى رأسها كأس العالم.

جاء ذلك خلال ظهوره في برنامج "اللارجيرو" عبر أثير "كادينا سير"، حيث قدّم قراءة طبية مفصلة لحالة اللاعب وإمكانية عودته السريعة للملاعب.

أخبار أتلتيكو مدريد قبل مباراة ريال مدريد

فرض المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز، لاعب أتلتيكو مدريد، نفسه بقوة على قائمة الأسماء التي تثير اهتمام نادي برشلونة في الوقت الحالي، في ظل سعي النادي الكتالوني لتأمين هجومه في المستقبل القريب.

ورغم أن العملية تبدو معقدة للغاية بسبب ارتفاع قيمته السوقية والوضع المالي الصعب الذي يعيشه برشلونة، في مقابل الوضع المستقر تمامًا لأتلتيكو مدريد الذي لا يملك أي حاجة لبيع لاعبه، إلا أن الصفقة لا تزال قيد التنفيذ في وقت قريب.

التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في السوبر الإسباني 2026

التشكيلات المحتملة أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد
المدرب دييجو سيميوني
المدرب تشابي ألونسو

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات ريال مدريد وأتلتيكو مدريد الأخيرة