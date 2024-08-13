ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتالانتا في السوبر الأوروبي 2024؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتالانتا في كأس السوبر الأوروبي 2024 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأوروبية إلى استاد وارسو الوطني، لمتابعة اللقاء الهام الذي يجمع ريال مدريد وأتالانتا في السوبر الأوروبي 2024.

ويدخل الملكي المباراة بصفته بطلاً لدوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، وعينه على السوبر السادس له في تاريخه، ليتفوق على مُنافسيه برشلونة وميلان أصحاب الخمسة ألقاب.

على الجانب الأخر يُشارك أتالانتا في كأس السوبر الأوروبي كونه بطل الدوري الأوروبي في نسخته السابقة، ويطمح في تحقيق أول ألقابه في بطولة السوبر.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتالانتا في السوبر الأوروبي 2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما موعد مباراة ريال مدريد وأتالانتا في السوبر الأوروبي 2024؟

موعد مباراة ريال مدريد وأتالانتا في السوبر الأوروبي 2024، هو الأربعاء 14 أغسطس 2024، على ملعب وارسو الوطني.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة ل مباراة ريال مدريد وأتالانتا في كأس السوبر الأوروبي 2024 ؟

تذاع مباراة ريال مدريد وأتالانتا في كأس السوبر الأوروبي 2024 عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية.

كيف تشاهد مباراة ريال مدريد وأتالانتا في السوبر الأوروبي 2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة ريال مدريد وأتالانتا في السوبر الأوروبي 2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.