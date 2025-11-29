ما القنوات الناقلة لمباراة روما ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يتزين ملعب الأولمبيكو، لاستقبال مباراة هامة تجمع بين روما ونابولي لحساب الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإيطالي 2025-2026.

تأتي المباراة في ظروف تنافسية قوية للغاية في المسابقة، إذ يحتل روما صدارة الدوري الإيطالي أمام نابولي الثالث بفارق نقطتين فقط.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة روما ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة روما ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة روما ونابولي، في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو الأحد 30 نوفمبر 2025، على ملعب الأولمبيكو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة وخمس وأربعين دقيقة مساء بتوقيت السعودية، الحادية عشرة وخمس وأربعين دقيقة بتوقيت الإمارات.

الدوري الإيطالي - الدوري الإيطالي ستاديو أوليمبيكو، روم

ما القنوات الناقلة لمباراة روما ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة STC حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة روما ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

القنوات الناقلة المعلق STC TV عامر عبدالله

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة روما ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة روما ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "STC TV".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة روما ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026

نتائج روما ونابولي في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات روما ونابولي في المباريات الخمس الأخيرة

ترتيب روما ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026