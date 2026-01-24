يستعد ملعب الأولمبيكو لاستقبال مباراة مهمة تجمع روما وميلان ضمن الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026.

يمتلك الروسونيري 46 نقطة، بعد الفوز في اللقاء السابق ضمن السيري آ على ليتشي، ليحافظ على الوصافة ويستمر في مُطاردة الإنتر صاحب الـ 52 نقطة.

ويسعى ميلان لعدم التفريط في نقاط المباراة القادمة، في ظل المنافسة الشرسة على الصدارة مع النيراتزوري.

على الجانب الآخر يحتل روما المركز الرابع برصيد 42 نقطة، ويطمح في العودة للمنافسة على الصدارة التي أبتعدت بسبب خسارته بعض النقاط في الدور الأول، وبالتأكيد لتكون المباراة سهلة على الطرفين.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة روما وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة روما وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة روما وميلان في الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو الأحد 25 يناير 2026، على استاد الأولمبيكو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الحادية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة وخمسة وأربعين دقيقة بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة روما وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة روما وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

القنوات الناقلة المعلق stc tv فارس عوض

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة روما وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة روما وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة روما وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026

نتائج روما وميلان في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات روما وميلان الأخيرة

ترتيب روما وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026