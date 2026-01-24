تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
الدوري الإيطالي
team-logoروما
ستاديو أوليمبيكو، روم
team-logoميلان
أحمد جمال

ما القنوات الناقلة لمباراة روما وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة روما وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد ملعب الأولمبيكو لاستقبال مباراة مهمة تجمع روما وميلان ضمن الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026.

يمتلك الروسونيري 46 نقطة، بعد الفوز في اللقاء السابق ضمن السيري آ على ليتشي، ليحافظ على الوصافة ويستمر في مُطاردة الإنتر صاحب الـ 52 نقطة.

ويسعى ميلان لعدم التفريط في نقاط المباراة القادمة، في ظل المنافسة الشرسة على الصدارة مع النيراتزوري.

على الجانب الآخر يحتل روما المركز الرابع برصيد 42 نقطة، ويطمح في العودة للمنافسة على الصدارة التي أبتعدت بسبب خسارته بعض النقاط في الدور الأول، وبالتأكيد لتكون المباراة سهلة على الطرفين.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة روما وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

stc tv Serie A GOALGetty/Goal

ما موعد مباراة روما وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة روما وميلان في الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو الأحد 25 يناير 2026، على استاد الأولمبيكو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الحادية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة وخمسة وأربعين دقيقة بتوقيت الإمارات.

crest
الدوري الإيطالي - الدوري الإيطالي
ستاديو أوليمبيكو، روم

ما القنوات الناقلة لمباراة روما وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة روما وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

القنوات الناقلةالمعلق
stc tvفارس عوض

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة روما وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة روما وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة روما وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026

التشكيلات المحتملة روما ضد ميلان

روماHome team crest

3-4-2-1

التشكيل

3-5-2

Home team crestميلان
99
ميل سفيلار
5
إيفان نديكا
23
جيانلوكا مانشيني
87
دانييلي غيلاردي
21
باولو ديبالا
43
ويسلي
17
كواديو كونيه
19
زكي شيليك
7
لورينزو بيليجريني
4
بريان كريستانتي
14
دونيايل مالين
16
مايك ماينان
46
ماتيو غابيا
23
فيكايو توموري
31
ستراهينيا بافلوفيتش
12
أدريان رابيو
33
دافيد بارتيساغي
14
لوكا مودريتش
4
صامويل ريتشي
56
أليكسيس ساليمايكيرس
10
رافائيل لياو
11
كريستيان بوليسيتش

3-5-2

ميلانAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • جيان بييرو غاسبيريني

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • ماسيميليانو أليجري

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج روما وميلان في المباريات الأخيرة

روما
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
10/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
1/5

ميلان
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
7/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
3/5

stc tv Serie A GOALGetty/Goal

تاريخ مواجهات روما وميلان الأخيرة

روما

آخر 5 مباريات

ميلان

2

انتصاران

1

تعادل

2

انتصاران

10

الأهداف المسجلة

8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
4/5

ترتيب روما وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026

