الدوري الإيطالي
team-logoروما
ستاديو أوليمبيكو، روم
team-logoكالياري
أحمد جمال

ما القنوات الناقلة لمباراة روما وكالياري في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة روما وكالياري في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد ملعب الأولمبيكو لاستقبال مباراة مهمة تجمع روما وكالياري ضمن الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026.

وقف رصيد الجيلاروسي عند النقطة 43، بعد خسارته في الجولة السابقة أمام أودينيزي، ليصبح في المركز الخامس ويفقد مركزه لصالح يوفنتوس، وبالتأكيد يسعى الذئاب لتصحيح المسار وعدم التفريط في نقاط المباراة القادمة، في ظل المنافسة الشرسة على السكوديتو.

على الجانب الآخر يحتل كالياري المركز الـ 12 برصيد 28 نقطة، ويطمح في تقديم عروض جيدة والخروج بنتيجة إيجابية، خاصة بعد آن أرتفعت معنوياتهم آثر الانتصار في الجولة السابقة على فيرونا برباعية نظيفة.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة روما وكالياري في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

stc tv Serie A GOALGetty/Goal

ما موعد مباراة روما وكالياري في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة روما وكالياري في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو الإثنين 9 فبراير 2026، على ملعب الأولمبيكو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الحادية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة وخمسة وأربعين دقيقة بتوقيت الإمارات.

crest
الدوري الإيطالي - الدوري الإيطالي
ستاديو أوليمبيكو، روم

ما القنوات الناقلة لمباراة روما وكالياري في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة روما وكالياري في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

القنوات الناقلةالمعلق
stc tv-

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة روما وكالياري في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة روما وكالياري في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة روما وكالياري في الدوري الإيطالي 2025-2026

التشكيلات المحتملة روما ضد كالياري

روماHome team crest

3-4-2-1

التشكيل

3-5-2

Home team crestكالياري
99
ميل سفيلار
24
جان زيولكوفسكي
2
ديفين رينش
5
إيفان نديكا
8
نيل العيناوي
18
ماتياس سولي
19
زكي شيليك
7
لورينزو بيليجريني
43
ويسلي
4
بريان كريستانتي
14
دونيايل مالين
1
إليا كابريل
15
J. Rodriguez
26
ياري مينا
32
زي بيدرو
8
ميشيل ادوبو
33
ادم اوبيرت
4
لوكا مازيتيلي
2
ماركو باليسترا
10
جيانلوكا غايتانو
94
سيباستيانو إسبوزيتو
9
سميح كيليكسوي

3-5-2

كالياريAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • جيان بييرو غاسبيريني

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • فابيو بيسكاني

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج روما وكالياري في المباريات الأخيرة

روما
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
6/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
0/5
سجل كلا الفريقين
2/5

كالياري
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
9/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ مواجهات روما وكالياري الأخيرة

روما

آخر 5 مباريات

كالياري

3

انتصارات

1

تعادل

1

انتصار

9

الأهداف المسجلة

2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
1/5

ترتيب روما وكالياري في الدوري الإيطالي 2025-2026

