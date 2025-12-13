ما القنوات الناقلة لمباراة ديبورتيفو ألافيس وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستقبل ديبورتيفو ألافيس ريال مدريد يوم الأحد 14 ديسمبر في ملعب مينديزوروزا، في الجولة السادسة عشرة من موسم 2025-2026 من الدوري الإسباني.

يصل البابازوروس إلى المباراة بعد فوزه 1-0 على ريال سوسييداد في الجولة 15، بهدف من لوكاس بوي. يحتل الفريق الذي يديره إدواردو كوديت المركز الحادي عشر في الترتيب برصيد 18 نقطة.

من ناحيته، خسر الميرنجي 0-2 على يد سيلتا فيجو في آخر مباراة له في الدوري، مع بطاقات حمراء لفران جارسيا وإندريك وألفارو كاريراس.

الفريق الذي يديره تشابي ألونسو يحتل المركز الثاني في الترتيب برصيد 36 نقطة، بفارق أربع نقاط عن برشلونة في الصراع على اللقب.

هنا يقدم لك كل ما تحتاج لمعرفته حول كيفية مشاهدة المباراة، بما في ذلك القناة الناقلة وتفاصيل البث والمزيد.

ما القنوات الناقلة لمباراة ديبورتيفو ألافيس وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026؟

موعد مباراة ديبورتيفو ألافيس وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026

الدوري الإسباني - الدوري الإسباني Estadio Mendizorroza

ستقام المباراة يوم الأحد 14 ديسمبر الساعة 23:00 بتوقيت السعودية، 00:00 الإمارات على ملعب مينديزوروزا.

أخبار ديبورتيفو ألافيس

سيواجه فريق ديبورتيفو ألافيس فريق إشبيلية في دور الـ16 من كأس الملك، في مباراة ستقام يوم الأربعاء 17 ديسمبر.

يبدو اللقاء متكافئًا، حيث إن كلا الفريقين يحققان نتائج متشابهة في الدوري الإسباني، مع تقدم ألافيس بفارق نقطة واحدة فقط على الفريق الأندلسي في الترتيب.

أخبار ريال مدريد

من جانبه، سيخوض فريق الميرينجوس مباراة دور الـ32 من كأس الملك ضد تالافيرا، وهو نادٍ يبدو على الورق أنه لا يملك فرصًا كبيرة في تحقيق مفاجأة كبيرة. ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الأربعاء 17 ديسمبر.

