ما القنوات الناقلة لمباراة تونس وأوغندا في كأس أمم أفريقيا 2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يتزين ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله، لاستضافة مواجهة تونس وأوغندا ضمن منافسات المباريات المجموعة الثالثة في كأس أفريقيا 2025 والمقامة على الأراضي المغربية.

منتخب تونس ودّع منافسات كأس أمم إفريقيا من دور المجموعات في آخر مناسبتين، ويرغب في تقديم أداء يليق بإمكانيات نجومه في النسخة الحالية.

وبجانب أوغندا، يتواجد نيجيريا وتنزانيا رفقة تونس في المجموعة الثالثة.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة تونس وأوغندا في كأس أفريقيا 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة تونس وأوغندا في كأس أفريقيا 2025؟

موعد مباراة تونس وأوغندا في كأس أفريقيا 2025، هو الثلاثاء 23 ديسمبر 2025، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الحادية عشر مساء بتوقيت السعودية، التاسعة بتوقيت المغرب.

ما القنوات الناقلة لمباراة تونس وأوغندا في كأس أفريقيا 2025؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات كأس أفريقيا 2025 بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة تونس وأوغندا في كأس أفريقيا 2025، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 و beIN MAX 3 بتعليق عصام الشوالي.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة تونس وأوغندا في كأس أفريقيا 2025 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة تونس وأوغندا في كأس أفريقيا 2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة تونس وأوغندا في كأس أفريقيا 2025

نتائج تونس وأوغندا في المباريات الأخيرة

تاريخ تونس وأوغندا وجزر القمر الأخيرة

تونس المباراة الأخيرة أوغندا 1 انتصار 0 تعادل 0 انتصار تونس 2 - 0 أوغندا 2 الأهداف المسجلة 0 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 0/1 سجل كلا الفريقين 0/1

ترتيب تونس وأوغندا في كأس أفريقيا 2025