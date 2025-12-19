تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logoتوتنهام هوتسبير
Tottenham Hotspur Stadium
team-logoليفربول
شاهد من أي مكان في العالم عبر
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة توتنهام وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف توتنهام فريق ليفربول ضمن الجولة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي موسم 2025-2026.

مباراة قوية من كلاسيكيات الدوري الإنجليزي وتمثل مباراة هامة للغاية للفريقين الراغبين في تحسين موقفهما في الجدول.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة توتنهام وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة توتنهام وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

موعد مباراة توتنهام وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026، هو السبت 20 ديسمبر 2025، على ملعب توتنهام.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة والنصف مساء بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات.

crest
الدوري الإنجليزي الممتاز - الدوري الإنجليزي الممتاز
Tottenham Hotspur Stadium

ما القنوات الناقلة لمباراة توتنهام وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

تمتلك شبكة قنوات beIN Sports حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي 2025-2026، ومن المنتظر أن تقوم بإذاعة مباراة توتنهام وليفربول في الدوري الإنجليزي عبر شاشتها، وبالتحديد على قناة beIN Sports 1، وبتعليق حفيظ دراجي.

القنوات الناقلةالتعليق
beIN SPORTS 1حفيظ دراجي
TOD TV

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة توتنهام وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة توتنهام وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

التشكيل المتوقع لمباراة توتنهام وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026

التشكيلات المحتملة توتنهام هوتسبير ضد ليفربول

توتنهام هوتسبيرHome team crest

4-2-3-1

التشكيل

4-2-3-1

Home team crestليفربول
1
جولييلمو فيكاريو
23
بيدرو بورو
24
دجد سبنس
37
ميكي فان دي فين
17
كريستيان روميرو
15
لوكاس بيرجفال
22
بيرنان جونسون
7
تشافي سيمونز
20
محمد قدوس
30
رودريجو بينتانكور
39
راندال كولو مواني
1
أليسون بيكر
12
كونور برادلي
6
ميلوس كيركيز
5
إبراهيما كوناتي
4
فيرجيل فان ديك
10
أليكسيس ماك اليستير
7
فلوريان فيرتس
38
ريان جرافينبيرش
8
دومينيك سوبوسلاي
17
كورتيس جونز
22
هوجو إيكيتيكي

4-2-3-1

ليفربولAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • توماس فرانك

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • آرني سلوت

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج توتنهام وليفربول في المباريات الأخيرة

توتنهام
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
8/7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
2/5

ليفربول
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
9/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ مواجهات توتنهام وليفربول الأخيرة

توتنهام

آخر 5 مباريات

ليفربول

1

انتصار

0

تعادل

4

انتصارات

7

الأهداف المسجلة

19
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5
0