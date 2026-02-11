ما القنوات الناقلة لمباراة بيزا وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب روميو أنكونيتاني لاستقبال مباراة مهمة تجمع بيزا وميلان ضمن الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026.

يمتلك الروسونيري 50 نقطة، بعد الانتصار في اللقاء السابق ضمن السيري آ أمام بولونيا بثلاثية نظيفة، ليحافظ على الوصافة ويستمر في مُطاردة الإنتر صاحب الـ 58 نقطة، علماً أن الديافولو له لقاء مؤجل أمام كومو.

ويسعى ميلان لعدم التفريط في نقاط المباراة القادمة، في ظل المنافسة الشرسة على الصدارة مع النيراتزوري.

على الجانب الآخر يحتل بيزا المركز الـ 19 برصيد 15 نقطة فقط، ويطمح في الابتعاد عن مراكز الهبوط رغم صعوبة الهدف، حيث فرق بينه وبين أولى مراكز الأمان في السيري آ 6 نقاط كاملة.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة بيزا وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة بيزا وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة بيزا وميلان في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو الجمعة 13 فبراير 2026، على استاد روميو أنكونيتاني.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الحادية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة وخمسة وأربعين دقيقة بتوقيت الإمارات.

الدوري الإيطالي - الدوري الإيطالي روميو أنكونيتاني

ما القنوات الناقلة لمباراة بيزا وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة بيزا وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

القنوات الناقلة المعلق
stc tv -

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة بيزا وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة بيزا وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة بيزا وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026

نتائج بيزا وميلان في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات بيزا وميلان الأخيرة

بيزا المباراة الأخيرة ميلان 0 انتصار 1 تعادل 0 انتصار ميلان 2 - 2 بيسا 2 الأهداف المسجلة 2 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 1/1 سجل كلا الفريقين 1/1

ترتيب بيزا وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026