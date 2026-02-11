Goal.com
الدوري الإيطالي
team-logoبيسا
روميو أنكونيتاني
team-logoميلان
أحمد جمال

ما القنوات الناقلة لمباراة بيزا وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة بيزا وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد ملعب روميو أنكونيتاني لاستقبال مباراة مهمة تجمع بيزا وميلان ضمن الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026.

يمتلك الروسونيري 50 نقطة، بعد الانتصار في اللقاء السابق ضمن السيري آ أمام بولونيا بثلاثية نظيفة، ليحافظ على الوصافة ويستمر في مُطاردة الإنتر صاحب الـ 58 نقطة، علماً أن الديافولو له لقاء مؤجل أمام كومو.

ويسعى ميلان لعدم التفريط في نقاط المباراة القادمة، في ظل المنافسة الشرسة على الصدارة مع النيراتزوري.

على الجانب الآخر يحتل بيزا المركز الـ 19 برصيد 15 نقطة فقط، ويطمح في الابتعاد عن مراكز الهبوط رغم صعوبة الهدف، حيث فرق بينه وبين أولى مراكز الأمان في السيري آ 6 نقاط كاملة.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة بيزا وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

stc tv Serie A GOALGetty/Goal

ما موعد مباراة بيزا وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة بيزا وميلان في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو الجمعة 13 فبراير 2026، على استاد روميو أنكونيتاني.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الحادية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة وخمسة وأربعين دقيقة بتوقيت الإمارات.

crest
الدوري الإيطالي - الدوري الإيطالي
روميو أنكونيتاني

ما القنوات الناقلة لمباراة بيزا وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة بيزا وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

القنوات الناقلةالمعلق
stc tv-

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة بيزا وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة بيزا وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة بيزا وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026

التشكيلات المحتملة بيسا ضد ميلان

بيساHome team crest

3-4-2-1

التشكيل

3-5-1-1

Home team crestميلان
22
سيموني سكوفيت
5
S. Canestrelli
26
F. Coppola
4
أنتونيو كاراتشيولو
3
S. Angori
35
فيليبي لويولا
20
ميشيل أيبشير
32
ستيفانو موريو
81
فيليب ستوجيلكوفيتش
15
ادريسا توريه
17
رافيو دوروسينمي
16
مايك ماينان
46
ماتيو غابيا
31
ستراهينيا بافلوفيتش
5
كوني دي وينتر
19
يوسف فوفانا
33
دافيد بارتيساغي
24
زاكاري أتيكام
8
روبن لوفتوس تشيك
12
أدريان رابيو
14
لوكا مودريتش
18
كريستوفر نكونكو

3-5-1-1

ميلانAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • ماسيميليانو أليجري

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج بيزا وميلان في المباريات الأخيرة

بيزا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
6/12
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
4/5

ميلان
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
9/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
3/5

stc tv Serie A GOALGetty/Goal

تاريخ مواجهات بيزا وميلان الأخيرة

بيزا

المباراة الأخيرة

ميلان

0

انتصار

1

تعادل

0

انتصار

2

الأهداف المسجلة

2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/1
سجل كلا الفريقين
1/1

ترتيب بيزا وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026

