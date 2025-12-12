ما القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وفلامنجو في كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يتزين ملعب أحمد بن علي، لاستقبال مباراة قوية في كأس التحدي ببطولة كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2025.

فلامنجو يدخل المباراة بعد الفوز على كروز أزول المكسيكي، بينما كان قد عبر بيراميدز عقبة أهلي جدة السعودي.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وفلامنجو في كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة بيراميدز وفلامنجو في كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2025؟

موعد مباراة بيراميدز وفلامنجو في كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2025، هو السبت 13 ديسمبر 2025، على ملعب أحمد بن علي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة مساء بتوقيت السعودية، التاسعة بتوقيت الإمارات، السابعة بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وفلامنجو في كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2025؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث مباريات كأس التحدي ضمن كأس القارات للأندية 2025، ومن المنتظر أن تقوم بإذاعة مباراة بيراميدز وفلامنجو في كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2025 عبر شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة beIN SPORTS HD 2 لبث المواجهة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة بيراميدز وفلامنجو في كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2025 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة بيراميدز وفلامنجو في كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة بيراميدز وفلامنجو في كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2025

نتائج بيراميدز وفلامنجو في المباريات الأخيرة