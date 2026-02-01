Goal.com
الدوري الإيطالي
team-logoبولونيا
Stadio Renato Dell'Ara
team-logoميلان
أحمد جمال

ما القنوات الناقلة لمباراة بولونيا وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة بولونيا وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد ملعب ريناتو دال آرا لاستقبال مباراة مهمة تجمع بولونيا وميلان ضمن الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026.

يمتلك الروسونيري 47 نقطة، بعد التعادل في اللقاء السابق ضمن السيري آ مع روما، ليحافظ على الوصافة ويستمر في مُطاردة الإنتر صاحب الـ 52 نقطة.

ويسعى ميلان لعدم التفريط في نقاط المباراة القادمة، في ظل المنافسة الشرسة على الصدارة مع النيراتزوري.

على الجانب الآخر يحتل بولونيا المركز التاسع برصيد 30 نقطة، ويطمح في تحسين مركزه قدر الامكان والسعي خلف مركز التأهل لدوري المؤتمر الأوروبي الذي يحتله كومو.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة بولونيا وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

stc tv Serie A GOALGetty/Goal

ما موعد مباراة بولونيا وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة بولونيا وميلان في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو الثلاثاء 3 فبراير 2026، على استاد ريناتو دال آرا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الحادية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة وخمسة وأربعين دقيقة بتوقيت الإمارات.

crest
الدوري الإيطالي - الدوري الإيطالي
Stadio Renato Dell'Ara

ما القنوات الناقلة لمباراة بولونيا وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة بولونيا وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

القنوات الناقلةالمعلق
stc tvعبدالله السعدي

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة بولونيا وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة بولونيا وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة بولونيا وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026

التشكيلات المحتملة بولونيا ضد ميلان

بولونياHome team crest

4-2-3-1

التشكيل

3-5-2

Home team crestميلان
25
M. Pessina
14
T. Heggem
22
تشارالامبوس لايكوجيانيس
20
نادر زورتيا
16
نيكولو كاسالي
11
جوناثان رو
30
بنيامين دومينغيز
21
ينز أودجارد
8
ريمو فريلير
19
لويس فيرجسون
17
تشيرو إيموبيلي
16
مايك ماينان
46
ماتيو غابيا
23
فيكايو توموري
5
كوني دي وينتر
4
صامويل ريتشي
14
لوكا مودريتش
56
أليكسيس ساليمايكيرس
12
أدريان رابيو
33
دافيد بارتيساغي
18
كريستوفر نكونكو
10
رافائيل لياو

3-5-2

ميلانAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • فنتشينزو إيتاليانو

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • ماسيميليانو أليجري

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج بولونيا وميلان في المباريات الأخيرة

بولونيا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
11/9
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين
4/5

ميلان
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
7/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
4/5

stc tv Serie A GOALGetty/Goal

تاريخ مواجهات بولونيا وميلان الأخيرة

بولونيا

آخر 5 مباريات

ميلان

2

انتصاران

1

تعادل

2

انتصاران

6

الأهداف المسجلة

7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ترتيب بولونيا وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026

