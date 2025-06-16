ما القنوات الناقلة لمباراة بوروسيا دورتموند وفلومينينسي في كأس العالم للأندية 2025؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة بوروسيا دورتموند وفلومينينسي في كأس العالم للأندية 2025 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب ميت لايف، لاستقبال مباراة قوية تجمع بين بوروسيا دورتموند وفلومينينسي، ضمن مباريات الجولة الأولى من مجموعات كأس العالم للأندية 2025.

ويشارك بوروسيا دورتموند، في البطولة وفقًا لتصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في آخر أربع سنوات، بينما يتواجد لومينينسي، بصفته بطلًا لبطولة كوبا ليبرتادوريس 2023.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة بوروسيا دورتموند وفلومينينسي كأس العالم للأندية 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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ما موعد مباراة بوروسيا دورتموند وفلومينينسي في كأس العالم للأندية 2025؟

موعد مباراة بوروسيا دورتموند وفلومينينسي في كأس العالم للأندية 2025، هو يوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، على ملعب ميت لايف.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة بوروسيا دورتموند وفلومينينسي في كأس العالم للأندية 2025؟

تذاع مباريات كأس العالم للأندية 2025 بشكل أساسي عبر شبكة DAZN.

كما تمتلك شبكة قنوات MBC حقوق البطولة ويمكن مشاهدة المباراة عبر قنوات MBC مصر الأولى والثانية بجانب MBC أكشن.

كيف تشاهد مباراة بوروسيا دورتموند وفلومينينسي في كأس العالم للأندية 2025 عبر الإنترنت؟

شبكة DAZN تمتلك الحقوق للبطولة عبر الإنترنت، ويمكن مشاهد البث المباشر لمباراة بوروسيا دورتموند وفلومينينسي في كأس العالم للأندية 2025 من خلالها.

المباراة بوروسيا دورتموند - فلومينينسي التاريخ الثلاثاء 17 يونيو 2025 موعد المباراة 19:00 مصر والسعودية الملعب ميت لايف