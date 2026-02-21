ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وليفانتي في الدوري الإسباني 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف برشلونة نظيره ليفانتي في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني 2025-2026 على ملعب سبوتيفاي كامب نو.

برشلونة يريد تضييق الخناق على ريال مدريد المتصدر بعد أن فقد برشلونة ثلاث نقاط ثمينة الجولة الماضية بالخسارة من جيرونا.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وليفانتي في الدوري الإسباني 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة برشلونة وليفانتي في الدوري الإسباني 2025-2026؟

موعد مباراة برشلونة وليفانتي في الدوري الإسباني 2025-2026، هو الأحد 22 فبراير 2026، على ملعب سبوتيفاي كامب نو.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السادسة والربع مساء بتوقيت السعودية، السابعة والربع بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وليفانتي في الدوري الإسباني 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإسباني بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي في الدوري الإسباني، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 2.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة برشلونة وليفانتي في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

