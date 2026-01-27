ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وكوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف برشلونة فريق كوبنهاجن الدنماركي، في مباراة هامة ضمن مواجهات الجولة الثامنة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

يحتل برشلونة المركز التاسع في مرحلة الدوري ويريد تحقيق الانتصار بفارق أهداف وافر كي يضمن موقعه ضمن المراكز الثمانية الأولى في مرحلة الدوري.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وكوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة برشلونة وكوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

موعد مباراة برشلونة وكوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا 2025-2026، هو يوم الأربعاء 28 يناير 2026، على ملعب سبوتيفاي كامب نو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية، تمام منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

دوري أبطال أوروبا - دوري أبطال أوروبا كامب نو

ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وكوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات دوري أبطال أوروبا بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة برشلونة وكوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 3 بتعليق حفيظ دراجي.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة برشلونة وكوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة برشلونة وكوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة وكوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا 2025-2026

نتائج برشلونة وكوبنهاجن في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات برشلونة وكوبنهاجن الأخيرة

برشلونة آخر مباراتان كوبنهاجن 1 انتصار 1 تعادل 0 انتصار كوبنهاجن 1 - 1 برشلونة

برشلونة 2 - 0 كوبنهاجن 3 الأهداف المسجلة 1 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 0/2 سجل كلا الفريقين 1/2

ترتيب برشلونة وكوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا 2025-2026