أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف برشلونة نظيره فياريال في الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني 2025-2026 على ملعب سبوتيفاي كامب نو. 

برشلونة يريد الحفاظ على الصدارة التي فقدها أسبوعًا واحدًا لصالح ريال مدريد لكن الملكي تركها له بعد الخسارة من أوساسونا على ملعب إل سادار.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني 2025-2026؟

موعد مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني 2025-2026، هو يوم السبت 28 فبراير 2026، على ملعب سبوتيفاي كامب نو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السادسة والربع مساءً بتوقيت السعودية، السابعة والربع بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإسباني بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني 2025-2026، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 2 بتعليق عصام الشوالي.

القنوات الناقلةالتعليق
beIN SPORTS 2عصام الشوالي
TOD TV

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني 2025-2026

التشكيلات المحتملة برشلونة ضد فياريال

برشلونةHome team crest

4-2-3-1

التشكيل

4-4-2

Home team crestفياريال
13
جوان جارسيا
5
باو كوبارسي
3
أليخاندرو بالدي
24
إيريك جارسيا
23
جول كوندي
10
لامين يامال
20
داني أولمو
22
مارك بيرنال
11
رافينيا
8
بيدري
9
روبرت ليفاندوفسكي
1
لويز جونيور
23
سيرجي كاردونا
6
باو نافارو
15
سانتياغو مورينو
12
ريناتو فيغا
14
سانتي كوميسانيا
20
ألبرتو موليرو
17
تاجون بوشانان
18
بابي جاي
9
جيورج ميكوتادزي
19
نيكولاس بيبي

4-4-2

فياريالAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • هانسي فليك

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • مارسيلينو جارسيا

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج برشلونة وفياريال في المباريات الأخيرة

برشلونة
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
9/7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين
2/5

فياريال
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
10/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
4/5

تاريخ مواجهات برشلونة وفياريال الأخيرة

برشلونة

آخر 5 مباريات

فياريال

3

انتصارات

0

تعادل

2

انتصاران

16

الأهداف المسجلة

12
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
4/5

ترتيب برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني 2025-2026

0