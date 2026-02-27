ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف برشلونة نظيره فياريال في الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني 2025-2026 على ملعب سبوتيفاي كامب نو.

برشلونة يريد الحفاظ على الصدارة التي فقدها أسبوعًا واحدًا لصالح ريال مدريد لكن الملكي تركها له بعد الخسارة من أوساسونا على ملعب إل سادار.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني 2025-2026؟

موعد مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني 2025-2026، هو يوم السبت 28 فبراير 2026، على ملعب سبوتيفاي كامب نو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السادسة والربع مساءً بتوقيت السعودية، السابعة والربع بتوقيت الإمارات.

الدوري الإسباني - الدوري الإسباني كامب نو

ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإسباني بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني 2025-2026، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 2 بتعليق عصام الشوالي.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني 2025-2026

نتائج برشلونة وفياريال في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات برشلونة وفياريال الأخيرة

ترتيب برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني 2025-2026