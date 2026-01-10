ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد في نهائي السوبر الإسباني 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تتطلع أعين عشاق الكرة الإسبانية إلى ملعب الإنماء الذي يستضيف مباراة تاريخية لحساب نهائي السوبر الإسباني بين برشلونة وريال مدرد.

الفريق الملكي بقيادة مدربه تشابي ألونسو يدرك أنه لا هامش للخطأ في ظل رغبة الملكي في تحقيق لقب أول هذا الموسم مع مدربه الجديد بينما يطمح رجال هانزي فليك في تحقيق أول لقب بدورهم.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد في نهائي السوبر الإسباني 2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في نهائي السوبر الإسباني 2026؟

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في نهائي السوبر الإسباني 2026، هو يوم الأحد 11 يناير 2026، على ملعب الإنماء.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة بتوقيت الإمارات.

السوبر الإسباني - Super Cup King Abdullah Sports City

ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد في نهائي السوبر الإسباني 2026؟

مباريات كأس السوبر الإسباني تذاع بشكل مجاني على تطبيق ثمانية، الناقل الحصري لدوري روشن السعودي.

كل ما عليك هو تحميل التطبيق، والتسجيل المجاني ومتابعة جميع مباريات السوبر الإسباني.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون ..من هنا

القنوات الناقلة التعليق تطبيق ثمانية فارس عوض

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة برشلونة وريال مدريد في نهائي السوبر الإسباني 2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد في نهائي السوبر الإسباني 2026 عبر الإنترنت.

أخبار ريال مدريد قبل مباراة برشلونة

وفقًا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن كيليان مبابي، وصل إلى السعودية، صباح اليوم السبت، ولن يخوض مع ريال مدريد، إلا جلسة تدريبية واحدة، قبل النهائي المرتقب أمام برشلونة.

وبالرغم من وصول مبابي، المتأخر إلى المملكة العربية السعودية، إلا أن الصحيفة الإسبانية، لم تستبعد إمكانية مشاركة النجم الفرنسي، في المباراة النهائية ولكن الأمر النهائي سيكون بيد المدرب تشابي ألونسو، ومن المتوقع ألا يتم الفصح عنه إلا مع الإعلان الرسمي عن التشكيلة.

أخبار برشلونة قبل مباراة ريال مدريد

من بين جميع الأهداف الدفاعية التي يطمح برشلونة للتعاقد معها، هناك اسم "خفي" يتواجد في قائمة ديكو المدير الرياضي ويريد ضمه للفريق الكتالوني، وهو الهولندي ميكي فان دي فين.

مدافع توتنهام فرض نفسه كأحد أفضل اللاعبين بمركزه في أوروبا، وذلك من خلال المستويات المميزة التي يقدمها مع توتنهام، رغم النتائج المتواضعة للفريق تحت قيادة المدرب توماس فرانك.

التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة وريال مدريد في نهائي السوبر الإسباني 2026

