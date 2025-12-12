ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأوساسونا في الدوري الإسباني 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستقبل نادي برشلونة أوساسونا يوم السبت 13 ديسمبر الساعة الثامنة والنصف بتوقيت السعودية في ملعب كامب نو، في الجولة السادسة عشرة من موسم 2025-2026 من الدوري الإسباني.

يصل فريق برشلونة إلى هذه المباراة بعد فوزه بنتيجة 5-3 على ريال بيتيس في الجولة 15، بثلاثية من فيران توريس، إلى جانب هدفي روني بردغجي ولامين يامال.

الفريق الذي يدربه هانزي فليك يتصدر الترتيب برصيد 40 نقطة، بفارق أربع نقاط عن ريال مدريد في الصراع على اللقب.

من جانبه، فاز الروخيلوس 2-0 على ليفانتي في آخر مباراة له في الدوري، بهدفين من فيكتور مونيوز وروبن جارسيا.

الفريق الذي يدربه أليسيو ليسكي يحتل المركز الخامس عشر في الترتيب برصيد 15 نقطة، بفارق ثلاث نقاط فقط عن منطقة الهبوط.

الدوري الإسباني - الدوري الإسباني كامب نو

ستقام المباراة يوم السبت 13 ديسمبر الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات على ملعب سبوتيفاي كامب نو.

أخبار الفريقين والتشكيلات

أخبار نادي برشلونة

يأتي فريق الكوليز بعد فوزه الحاسم في منتصف الأسبوع في دوري أبطال أوروبا، في مباراة عاد فيها من تأخره 2-1 أمام أينتراخت فرانكفورت في كامب نو. كان جول كوندي نجم المباراة بهدفين في غضون ثلاث دقائق.

بعد الفوز، سُئل هانزي فليك عن انزعاج لامين يامال الواضح عند استبداله في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وقال المدرب الألماني: "(لامين يامال) شعر بخيبة أمل صغيرة، لكنه كان قد حصل على بطاقة صفراء وكنا بحاجة إلى لاعبين جدد".

وفي أخبار أخرى، خرج برشلونة كأحد الفائزين في قرعة كأس الملك، حيث سيواجه جوادالاخارا في 16 ديسمبر في دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا.

أخبار أوساسونا

أوساسونا سيواجه ويسكا في دور الـ32 من كأس الملك، وهي مباراة تبدو مواتية للروخيلوس على الورق، أمام منافس من الدرجة الثانية ويحتل أيضًا المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري الإسباني الدرجة الثانية.

من المقرر أن تقام المباراة يوم الأربعاء 17 ديسمبر.

