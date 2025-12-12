تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأوساسونا في الدوري الإسباني 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

كيفية مشاهدة مباراة الدوري الإسباني بين نادي برشلونة وأوساسونا، بالإضافة إلى موعد بدء المباراة وأخبار الفريق.

يستقبل نادي برشلونة أوساسونا يوم السبت 13 ديسمبر الساعة الثامنة والنصف بتوقيت السعودية في ملعب كامب نو، في الجولة السادسة عشرة من موسم 2025-2026 من الدوري الإسباني.

يصل فريق برشلونة إلى هذه المباراة بعد فوزه بنتيجة 5-3 على ريال بيتيس في الجولة 15، بثلاثية من فيران توريس، إلى جانب هدفي روني بردغجي ولامين يامال. 

الفريق الذي يدربه هانزي فليك يتصدر الترتيب برصيد 40 نقطة، بفارق أربع نقاط عن ريال مدريد في الصراع على اللقب.

من جانبه، فاز الروخيلوس 2-0 على ليفانتي في آخر مباراة له في الدوري، بهدفين من فيكتور مونيوز وروبن جارسيا. 

الفريق الذي يدربه أليسيو ليسكي يحتل المركز الخامس عشر في الترتيب برصيد 15 نقطة، بفارق ثلاث نقاط فقط عن منطقة الهبوط.

هنا يقدم لك GOAL كل ما تحتاج لمعرفته حول كيفية مشاهدة المباراة، بما في ذلك القنوات الناقلة وتفاصيل البث والمزيد.

ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأوساسونا في الدوري الإسباني 2025-2026؟

القنوات الناقلةالتعليق
beIN SPORTS 1حسن العيدروس
TOD TV

موعد انطلاق مباراة برشلونة ضد أوساسونا في الدوري الإسباني 2025-2026

ستقام المباراة يوم السبت 13 ديسمبر الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات على ملعب سبوتيفاي كامب نو.

أخبار الفريقين والتشكيلات

التشكيلات المحتملة برشلونة ضد أوساسونا

برشلونةHome team crest

4-2-3-1

التشكيل

4-2-3-1

Home team crestأوساسونا
13
جوان جارسيا
5
باو كوبارسي
18
جيرارد مارتن
3
أليخاندرو بالدي
23
جول كوندي
10
لامين يامال
8
بيدري
24
إيريك جارسيا
14
ماركوس راشفورد
11
رافينيا
7
فيران توريس
1
سيرجيو هيريرا
24
أليخاندرو كاتينا
19
فالنتين روزر
23
أبيل بريتونس
22
اينزو بويومو
14
روبين غارسيا سانتوس
10
ايمار اوروز
6
لوكاس تورو مارسيت
21
فيكتور مونيوز
7
جون مونكايولا
17
أنتي بوديمير

4-2-3-1

أوساسوناAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • هانسي فليك

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • A. Lisci

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

أخبار نادي برشلونة

يأتي فريق الكوليز بعد فوزه الحاسم في منتصف الأسبوع في دوري أبطال أوروبا، في مباراة عاد فيها من تأخره 2-1 أمام أينتراخت فرانكفورت في كامب نو. كان جول كوندي نجم المباراة بهدفين في غضون ثلاث دقائق.

بعد الفوز، سُئل هانزي فليك عن انزعاج لامين يامال الواضح عند استبداله في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وقال المدرب الألماني: "(لامين يامال) شعر بخيبة أمل صغيرة، لكنه كان قد حصل على بطاقة صفراء وكنا بحاجة إلى لاعبين جدد".

وفي أخبار أخرى، خرج برشلونة كأحد الفائزين في قرعة كأس الملك، حيث سيواجه جوادالاخارا في 16 ديسمبر في دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا.

أخبار أوساسونا

أوساسونا سيواجه ويسكا في دور الـ32 من كأس الملك، وهي مباراة تبدو مواتية للروخيلوس على الورق، أمام منافس من الدرجة الثانية ويحتل أيضًا المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري الإسباني الدرجة الثانية.

من المقرر أن تقام المباراة يوم الأربعاء 17 ديسمبر.

كيف يصل برشلونة وأوساسونا إلى المباراة؟

برشلونة
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
13/9
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين
4/5

أوساسونا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
10/9
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ المواجهات المباشرة بين برشلونة وأوساسونا

برشلونة

آخر 5 مباريات

أوساسونا

4

انتصارات

0

تعادل

1

انتصار

10

الأهداف المسجلة

5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

ترتيب برشلونة وأوساسونا في الدوري الإسباني 2025-2026

0