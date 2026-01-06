ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في السوبر الإسباني 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تتطلع أعين عشاق الكرة الإسبانية إلى ملعب الإنماء الذي يستضيف مباراة قوية لحساب السوبر الإسباني بين برشلونة وأتلتيك بيلباو.

الفريق الكتالوني بقيادة مدربه هانزي فليك يدرك أنه لا هامش للخطأ في ظل التفوق الذي يبديه عناصر الفريق مؤخرًا في الدوري الإسباني.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في السوبر الإسباني 2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في السوبر الإسباني 2026؟

موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في السوبر الإسباني 2026، هو يوم الأربعاء 7 يناير 2026، على ملعب الإنماء.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة بتوقيت الإمارات.

السوبر الإسباني - Super Cup King Abdullah Sports City

ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في السوبر الإسباني 2026؟

مباريات كأس السوبر الإسباني تذاع بشكل مجاني على تطبيق ثمانية، الناقل الحصري لدوري روشن السعودي.

كل ما عليك هو تحميل التطبيق، والتسجيل المجاني ومتابعة جميع مباريات السوبر الإسباني.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون ..من هنا

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في السوبر الإسباني 2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في السوبر الإسباني 2026 عبر الإنترنت.

أخبار برشلونة قبل مباراة أتلتيك بيلباو

أكد الصحفي فابريتسيو رومانو أن انتقال البرتغالي جواو كانسيلو إلى برشلونة أصبح رسميًا بعد اتفاق نهائي مع الهلال السعودي، حيث سينضم اللاعب إلى النادي الكتالوني على سبيل الإعارة حتى يونيو المقبل.

وكشف رومانو أن برشلونة سيدفع 4 ملايين يورو للهلال مقابل تغطية صفقة الإعارة، وهي التفاصيل التي تم تأكيدها في وقت متأخر من أمس بعد مفاوضات مكثفة بين الطرفين.

ورغم وجود اتفاق مسبق بين إنتر والهلال لضم اللاعب، فإن كانسيلو حسم موقفه برغبته في العودة إلى برشلونة فقط، النادي الذي لعب له موسم 2023-2024 وترك فيه بصمة مميزة لدى الجماهير.

انتقل كانسيلو إلى الهلال في صيف 2024 بصفقة بلغت قيمتها نحو 22 مليون جنيه إسترليني قادمًا من مانشستر سيتي، مع راتب سنوي يقدر بـ13 مليون جنيه. ورغم بداية جيدة الموسم الماضي، حيث سجل هدفين وصنع ستة في 31 مباراة، إلا أن تعرضه للإصابة بداية هذا الموسم جعله خارج قائمة اللاعبين الأجانب في النصف الأول من الموسم، وفيما كان متوقعًا عودته للقائمة في يناير، رفض المدرب سيموني إنزاجي ذلك، وهو ما مهد الطريق لرحيله.

كانسيلو سبق أن تألق مع برشلونة خلال موسم 2023-2024 حين لعب معارًا من مانشستر سيتي، وخاض 42 مباراة سجل خلالها أربعة أهداف وصنع خمسة، ليصبح من اللاعبين المفضلين لدى الجماهير بفضل أسلوبه الهجومي الحيوي.

التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في السوبر الإسباني 2026

