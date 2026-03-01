ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل أتلتيكو مدريد ضيفاً ثقيلاً على برشلونة في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026، والتي يحتضنها ملعب كامب نو.

برشلونة خسر في مباراة الذهاب برباعية نظيفة مما يعقد من مسألة وصوله إلى نهائي كأس الملك، إلا أنّ النادي الكتالوني سوف يبذل قصارى جهده لتحقيق مباراة إيجابية.

ويبحث برشلونة عن تكرار العودة التاريخية التي فعلها ضد باريس سان جيرمان في 2017 بدوري أبطال أوروبا، إلا أنّ المهمة لن تكون سهلة نظرًا لقدرات أتلتيكو في التحولات وهز شباك النادي الكتالوني.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026؟

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026، هو الثلاثاء 3 مارس 2026، على ملعب كامب نو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الحادية عشرة مساء بتوقيت السعودية، الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026؟

تمتلك منصة MBC شاهد حقوق بث مباريات كأس ملك إسبانيا 2025-2026، ومن المنتظر أن تقوم بإذاعة مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026 عبر شاشتها.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "MBC شاهد".

التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026

