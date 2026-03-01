Goal.com
مباشر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
كأس ملك إسبانيا
team-logoبرشلونة
كامب نو
team-logoأتلتيكو مدريد
كأس ملك إسبانيا حصريًا على MBC شاهد
مصعب صلاح

ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يحل أتلتيكو مدريد ضيفاً ثقيلاً على برشلونة في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026، والتي يحتضنها ملعب كامب نو.

برشلونة خسر في مباراة الذهاب برباعية نظيفة مما يعقد من مسألة وصوله إلى نهائي كأس الملك، إلا أنّ النادي الكتالوني سوف يبذل قصارى جهده لتحقيق مباراة إيجابية.

ويبحث برشلونة عن تكرار العودة التاريخية التي فعلها ضد باريس سان جيرمان في 2017 بدوري أبطال أوروبا، إلا أنّ المهمة لن تكون سهلة نظرًا لقدرات أتلتيكو في التحولات وهز شباك النادي الكتالوني.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026؟

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026، هو الثلاثاء 3 مارس 2026، على ملعب كامب نو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الحادية عشرة مساء بتوقيت السعودية، الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

crest
كأس ملك إسبانيا - كأس ملك إسبانيا
كامب نو

ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026؟

تمتلك منصة MBC شاهد حقوق بث مباريات كأس ملك إسبانيا 2025-2026، ومن المنتظر أن تقوم بإذاعة مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026 عبر شاشتها.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "MBC شاهد".

القنوات الناقلة
MBC شاهد

العودة أو التأكيد .. إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا عبر MBC شاهداشترك الآن!

التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026

التشكيلات المحتملة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد

برشلونةHome team crest

4-3-3

التشكيل

4-4-2

Home team crestأتلتيكو مدريد
13
جوان جارسيا
23
جول كوندي
3
أليخاندرو بالدي
5
باو كوبارسي
24
إيريك جارسيا
16
فيرمين لوبيز
8
بيدري
17
مارك كاسادو
14
ماركوس راشفورد
7
فيران توريس
10
لامين يامال
1
خوان موسو
16
ناهويل مولينا
17
دافيد هانكو
3
ماتيو روجيري
18
مارك بوبيل
22
أديمولا لوكمان
14
ماركوس يورينتي
6
كوكي
20
جيوليانو سيميوني
19
جوليان ألفاريز
7
أنطوان جريزمان

4-4-2

أتلتيكو مدريدAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • هانسي فليك

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • دييجو سيميوني

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

تاريخ مواجهات برشلونة وأتلتيكو مدريد الأخيرة

برشلونة

آخر 5 مباريات

أتلتيكو مدريد

3

انتصارات

1

تعادل

1

انتصار

12

الأهداف المسجلة

11
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5

نتائج برشلونة وأتلتيكو مدريد في المباريات الأخيرة

برشلونة
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
11/7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين
2/5

أتلتيكو مدريد
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
12/9
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5
إعلان
0