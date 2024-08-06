ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وميلان الودية التحضيرية لموسم 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وميلان الودية التحضيرية لموسم 2024-2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ينتظر متابعي كرة القدم العالمية والأوروبية على وجه الخصوص، لقاء من العيار الثقيل، حيث يتواجه برشلونة وميلان وجهاً لوجه في لقاء ودي يحمل الذكريات والتاريخ الكبير الذي يجمع الفريقين.

ويتطلع عشاق كرة القدم مشاهدة اللقاء الذي بالطبع سيتسم بالقوة والندية، فكرة القدم الإيطالية والإسبانية لا تعترف بالوديات، يعترفون فقط بالملاحم الكروية.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وميلان الودية التحضيرية لموسم 2024-2025، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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ما موعد مباراة برشلونة وميلان الودية التحضيرية لموسم 2024-2025؟

موعد مباراة برشلونة وميلان الودية، هو يوم الأربعاء 8 أغسطس 2024، على ملعب أم آند تي بانك.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الثانية والنصف صباحاً بتوقيت السعودية ومصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وميلان الودية التحضيرية لموسم 2024-2025؟

تمتلك القنوات الكويتية حقوق بث المباراة تلفزيونيًا، لذا يمكن متابعة اللقاء عبر قناة الكويت الرياضية بلس، بتعليق طارق الملا.

كيف تشاهد مباراة برشلونة وميلان الودية التحضيرية لموسم 2024-2025 عبر الإنترنت؟

يمكن متابعة لقاء برشلونة وميلان الودية التحضيرية لموسم 2024-2025 عبر قناة الكويت الرياضية بلس.