ما القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وبوكا جونيورز في كأس العالم للأندية 2025؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وبوكا جونيورز في كأس العالم للأندية 2025 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب هارد روك، لاستقبال مباراة قوية تجمع بين بايرن ميونخ وبوكا جونيورز، ضمن مباريات الجولة الثانية من مجموعات كأس العالم للأندية 2025.

ويتنافس الفريقان في المجموعة الثالثة برفقة كل من أوكلاند سيتي، وبنفيكا، وسيعمل بايرن ميونخ، على تحقيق الانتصار الثاني في البطولة، لحجز مقعده بشكل رسمي في دور الـ 16.

وكان بايرن ميونخ، قد تغلب على أوكلاند سيتي، بعشرة أهداف دون رد، في مباراة الجولة الأولى، بينما تعادل بوكا جونيور مع بنفيكا، بهدفين لكل فريق، وسيعمل الفريق الأرجنتيني، على الخروج بنتيجة إيجابية أمام العملاق البافاري، ليحافظ على حظوظه في التأهل إلى الدور القادم.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وبوكا جونيورز كأس العالم للأندية 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما موعد مباراة بايرن ميونخ وبوكا جونيورز في كأس العالم للأندية 2025؟

موعد مباراة بايرن ميونخ وبوكا جونيورز في كأس العالم للأندية 2025، هو يوم السبت 21 يونيو 2025، على ملعب هارد روك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 04:00 بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وبوكا جونيورز في كأس العالم للأندية 2025؟

تذاع مباريات كأس العالم للأندية 2025 بشكل أساسي عبر شبكة DAZN، كما يمكن متابعة مباراة بايرن ميونخ وبوكا جونيورز، من خلال شبكة قنوات MBC.

كيف تشاهد مباراة لوس أنجلوس والترجي في كأس العالم للأندية 2025 عبر الإنترنت؟

شبكة DAZN تمتلك الحقوق للبطولة عبر الإنترنت، ويمكن مشاهد البث المباشر لمباراة بايرن ميونخ وبوكا جونيورز في كأس العالم للأندية 2025 من خلالها.

المباراة بايرن ميونخ - بوكا جونيورز التاريخ السبت 21 يونيو 2025 موعد المباراة 04:00 مصر والسعودية الملعب هارد روك