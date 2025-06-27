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أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة بالميراس وبوتافوجو في دور الـ 16 من كأس العالم للأندية 2025؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلةكأس العالم للأنديةبالميراس v بوتافوجوبالميراسبوتافوجو

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة بالميراس وبوتافوجو في دور الـ 16 من كأس العالم للأندية 2025 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب لينكون فاينانشال فيلد، لاستقبال مباراة قوية تجمع بين بالميراس وبوتافوجو، ضمن مباريات دور الـ 16 من كأس العالم للأندية 2025.

بالميراس تصدر مجموعته أمام إنتر ميامي وبورتو والأهلي، بينما حل بوتافوجو وصيفًا في المجموعة التي ضمت باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد وسياتل ساوندرز.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة بالميراس وبوتافوجو في كأس العالم للأندية 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد مباراة بالميراس وبوتافوجو في كأس العالم للأندية 2025؟

موعد مباراة بالميراس وبوتافوجو في كأس العالم للأندية 2025، هو يوم السبت 28 يونيو 2025، على ملعب لينكون فاينانشال فيلد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة بالميراس وبوتافوجو في كأس العالم للأندية 2025؟

تذاع مباريات كأس العالم للأندية 2025 بشكل أساسي عبر شبكة DAZN .

كيف تشاهد مباراة بالميراس وبوتافوجو في كأس العالم للأندية 2025 عبر الإنترنت؟

شبكة DAZN تمتلك الحقوق للبطولة عبر الإنترنت، ويمكن مشاهد البث المباشر لمباراة بالميراس وبوتافوجو في كأس العالم للأندية 2025 من خلالها.

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المباراةبالميراس - بوتافوجو
التاريخالسبت 28 يونيو 2025
موعد المباراة19:00 مصر والسعودية
الملعبلينكون فاينانشال فيلد
القنوات الناقلةالتعليق
DAZNخالد الغول
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كأس العالم للأندية - التصفيات النهائية
Lincoln Financial Field

الإصابات والغائبون في مباراة بالميراس وبوتافوجو في كأس العالم للأندية 2025

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج بالميراس وبوتافوجو في المباريات الأخيرة

بالميراس
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
11/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

بوتافوجو
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
7/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5