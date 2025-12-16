تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
كأس القارات للأندية انتركونتيننتال
team-logoباريس سان جيرمان
Ahmed bin Ali Stadium
team-logoفلامينجو
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وفلامنجو في نهائي كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يتزين ملعب أحمد بن علي، لاستقبال مباراة قوية بين باريس سان جيرمان وفلامنجو في نهائي كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2025.

فلامنجو يدخل المباراة بعد الفوز على بيراميدز المصري، بينما يصل بطل أوروبا مباشرة إلى النهائي وفق القواعد المعمول بها في البطولة.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وفلامنجو في نهائي كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة باريس سان جيرمان وفلامنجو في نهائي كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2025؟

موعد مباراة باريس سان جيرمان وفلامنجو في نهائي كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2025، هو الأربعاء 17 ديسمبر 2025، على ملعب أحمد بن علي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة مساء بتوقيت السعودية، التاسعة بتوقيت الإمارات.

crest
كأس القارات للأندية انتركونتيننتال - FIFA Intercontinental Cup
Ahmed bin Ali Stadium

ما القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وفلامنجو في نهائي كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2025؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث مباريات نهائي كأس القارات للأندية 2025، ومن المنتظر أن تقوم بإذاعة مباراة باريس سان جيرمان وفلامنجو في نهائي كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2025 عبر شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة beIN SPORTS HD 1 لبث المواجهة.

القنوات الناقلةالتعليق
beIN SPORTS 1حسن العيدروس
TOD TV

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة باريس سان جيرمان وفلامنجو في نهائي كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2025 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وفلامنجو في نهائي كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة باريس سان جيرمان وفلامنجو في نهائي كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2025

التشكيلات المحتملة باريس سان جيرمان ضد فلامينجو

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • لويس إنريكي

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • فيليبي لويز

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج باريس سان جيرمان وفلامنجو في المباريات الأخيرة

بي إس جي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
13/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

فلامنجو
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
9/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5
