ما القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وبوتافوجو في كأس العالم للأندية 2025؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وبوتافوجو في كأس العالم للأندية 2025 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب روز بول، لاستقبال مباراة قوية تجمع بين باريس سان جيرمان وبوتافوجو، ضمن مباريات الجولة الثانية من مجموعات كأس العالم للأندية 2025.

الفريقان انتصرا في الجولة الأولى، باريس سان جيرمان فاز على أتلتيكو مدريد برباعية نظيفة، وبثنائية مقابل هدف فاز بوتافوجو على سياتل ساوندرز.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وبوتافوجو، في كأس العالم للأندية 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

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ما موعد مباراة باريس سان جيرمان وبوتافوجو في كأس العالم للأندية 2025؟

موعد مباراة باريس سان جيرمان وبوتافوجو في كأس العالم للأندية 2025، هو يوم الجمعة 20 يونيو 2025، على ملعب روز بول.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة صباحًا بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وبوتافوجو في كأس العالم للأندية 2025؟

تذاع مباريات كأس العالم للأندية 2025 بشكل أساسي عبر شبكة DAZN .

كيف تشاهد مباراة باريس سان جيرمان وبوتافوجو في كأس العالم للأندية 2025 عبر الإنترنت؟

شبكة DAZN تمتلك الحقوق للبطولة عبر الإنترنت، ويمكن مشاهد البث المباشر لمباراة باريس سان جيرمان وبوتافوجو في كأس العالم للأندية 2025 من خلالها.

المباراة باريس سان جيرمان - بوتافوجو التاريخ الجمعة 20 يونيو 2025 موعد المباراة 04:00 مصر والسعودية الملعب روز بول