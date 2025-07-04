ما القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يتزين ملعب مرسيدس بنز، لاستقبال مباراة قوية ومثيرة تجمع بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، ضمن مواجهات ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025.

وكان باريس سان جيرمان، قد نجح في حجز مقعده في ربع نهائي البطولة، بعد التغلب على إنتر ميامي، بأربعة أهداف دون رد.

أما على الجانب الآخر بايرن ميونخ، قد تغلب على فلامنجو، بأربعة أهداف مقابل هدفين.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما موعد مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025؟

موعد مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025، هو يوم السبت 5 يوليو 2025، على ملعب مرسيدس بنز.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025؟

تذاع مباريات كأس العالم للأندية 2025 بشكل أساسي عبر شبكة DAZN.

كما حصلت شبكة قنوات MBC على حقوق إذاعة مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ.

كيف تشاهد مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025 عبر الإنترنت؟

شبكة DAZN تمتلك الحقوق للبطولة عبر الإنترنت، ويمكن مشاهد البث المباشر لمباراة بالميراس وتشيلسي في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025 من خلالها.

المباراة باريس سان جيرمان - بايرن ميونخ التاريخ السبت 5 يونيو 2025 موعد المباراة 19:00 مصر والسعودية الملعب مرسيدس بنز

القنوات الناقلة التعليق DAZN حماد العنزي MBC أكشن فهد العتيبي MBC مصر 2 فارس عوض شاهد فهد العتيبي

الإصابات والغائبون في مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في المباريات الأخيرة