ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي وبورتو في كأس العالم للأندية 2025؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي وبورتو في كأس العالم للأندية 2025 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يستقبل ملعب مرسيدس بنز، مباراة قوية تجمع بين إنتر ميامي وبورتو، ضمن مباريات الجولة الثانية من مجموعات كأس العالم للأندية 2025.

إنتر ميامي تعادل في مباراته الأولى سلبيًا أمام الأهلي المصري، بينما تعادل بورتو بنفس النتيجة مع بالميراس البرازيلي.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي وبورتو في كأس العالم للأندية 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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ما موعد مباراة إنتر ميامي وبورتو في كأس العالم للأندية 2025؟

موعد مباراة إنتر ميامي وبورتو في كأس العالم للأندية 2025، هو يوم الخميس 19 يونيو 2025، على ملعب مرسيدس بنز.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي وبورتو في كأس العالم للأندية 2025؟

تذاع مباريات كأس العالم للأندية 2025 بشكل أساسي عبر شبكة DAZN.

كيف تشاهد مباراة إنتر ميامي وبورتو في كأس العالم للأندية 2025 عبر الإنترنت؟

شبكة DAZN تمتلك الحقوق للبطولة عبر الإنترنت، ويمكن مشاهد البث المباشر لمباراة إنتر ميامي وبورتو في كأس العالم للأندية 2025 من خلالها بالإضافة إلى تطبيق شاهد.

المباراة إنتر ميامي - بورتو التاريخ الخميس 19 يونيو 2025 موعد المباراة 22:00 مصر والسعودية الملعب مرسيدس بنز