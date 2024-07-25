ما القنوات الناقلة لمباراة إشبيلية والاتحاد الودية التحضيرية لموسم 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة إشبيلية والاتحاد الودية التحضيرية لموسم 2024-2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يواصل الاتحاد استعداده للموسم الجديد، ويستكمل مبارياته في المعسكر الخارجي تحت قيادة المدرب لوران بلان، والمقام في إسبانيا.

ومن المنتظر أن يلعب النمور، أمام إشبيلية الإسباني في ثاني التجارب الودية على ملعب رامون سانشيز بيثخوان، بعد الهزيمة من إلتشي في المباراة الأولى.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة إشبيلية والاتحاد الودية التحضيرية لموسم 2024-2025، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما موعد مباراة إشبيلية والاتحاد الودية التحضيرية لموسم 2024-2025؟

موعد مباراة إشبيلية والاتحاد الودية، هو يوم الجمعة 26 يوليو 2024، على ملعب رامون سانشيز بيثخوان.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة إشبيلية والاتحاد الودية التحضيرية لموسم 2024-2025؟

تنقل المباراة عبر قناة الشارقة الرياضية التي حصلت على حقوق العديد من المباريات في المعسكرات التحضيرية للفريق، بالإضافة إلى قناة أبو ظبي الرياضية.

كيف تشاهد مباراة إشبيلية والاتحاد الودية التحضيرية لموسم 2024-2025 عبر الإنترنت؟

يمكن متابعة لقاء إشبيلية والاتحاد الودية التحضيرية لموسم 2024-2025 عبر تطبيق STC على الهواتف الذكية، بالإضافة إلى قناة النادي الإسباني الرسمية عبر موقع "يوتيوب".